СМИ: «Зенит» предложил игроку «Эвертона» контракт на 50 миллионов евро
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российский футбольный клуб «Зенит» заинтересован в покупке бразильского нападающего «Эвертона» Ришарлисона, сообщает Fichajes.net.
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российский футбольный клуб «Зенит» заинтересован в покупке бразильского нападающего «Эвертона» Ришарлисона, сообщает Fichajes.net.
По информации источника, клуб из
Ришарлисон перешел в «Эвертон» летом 2018 года из «Уотфорда».
На счету бразильского нападающего два гола и три результативных передачи в текущем розыгрыше Английской