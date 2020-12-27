СМИ: «Зенит» предложил игроку «Эвертона» контракт на 50 миллионов евро

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По информации источника, клуб из Санкт-Петербурга предложил Ришарлисону пятилетний контракт с зарплатой в 10 миллионов евро в год. Отмечается, что «Зенит» может заплатить английскому клубу 40 миллионов евро за 23-летнего игрока.