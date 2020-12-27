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17:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Зенит» предложил игроку «Эвертона» контракт на 50 миллионов евро

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российский футбольный клуб «Зенит» заинтересован в покупке бразильского нападающего «Эвертона» Ришарлисона, сообщает Fichajes.net.

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Источник: AP 2020
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По информации источника, клуб из Санкт-Петербурга предложил Ришарлисону пятилетний контракт с зарплатой в 10 миллионов евро в год. Отмечается, что «Зенит» может заплатить английскому клубу 40 миллионов евро за 23-летнего игрока.

Ришарлисон перешел в «Эвертон» летом 2018 года из «Уотфорда».

На счету бразильского нападающего два гола и три результативных передачи в текущем розыгрыше Английской премьер-лиги.

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