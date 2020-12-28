ЦСКА признал Влашича игроком ноября-декабря, Васину дали приз зрительских симпатий

«Подведены итоги опроса по определению лучшего игрока ПФК ЦСКА в ноябре-декабре. Им стал полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич, который признан игроком месяца впервые в сезоне. По ходу голосования путём накрутки были достигнуты аномальные показатели у нескольких игроков. После завершения опроса все накрученные голоса были удалены. Тем не менее мы решили присудить Виктору Васину приз зрительских симпатий», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.