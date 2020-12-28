Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.12
ПСЖ
Страсбур
40
Футбол. Зарубежный
23.12
Монпелье
Лилль
23
Футбол. Зарубежный
23.12
Монако
Сент-Этьен
22
Футбол. Зарубежный
23.12
Лион
Нант
30
Футбол. Зарубежный
23.12
Бетис
Кадис
10
Футбол. Зарубежный
23.12
Алавес
Эйбар
21
Все события
Фоторепортажи
24Дружба народов СССР, самса, горилка: еще одно путешествие в прошлое в Москве
23Загитова и триколор, Дед Мороз и Снегурочка в масках: вторая победа сборной России в кадрах
09:41 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА признал Влашича игроком ноября-декабря, Васину дали приз зрительских симпатий

Пресс-служба ЦСКА рассказала об итогах голосования пользователей за лучшего игрока команды по итогам ноября-декабря.

Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

«Подведены итоги опроса по определению лучшего игрока ПФК ЦСКА в ноябре-декабре. Им стал полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич, который признан игроком месяца впервые в сезоне. По ходу голосования путём накрутки были достигнуты аномальные показатели у нескольких игроков. После завершения опроса все накрученные голоса были удалены. Тем не менее мы решили присудить Виктору Васину приз зрительских симпатий», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, по ходу голосования в опросе с большим отрывом лидировал Васин.

По итогам октября по версии болельщиков лучшим игроком ЦСКА стал Константин Марадишвили, Виктор Васин занял в опросе второе место.

Читайте также
 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Сенсация. Россия проиграла, впервые за 9 лет не забив на МЧМ
Роджер Федерер пропустит Australian Open
Сборная Канады обыграла команду Словакии в матче МЧМ
Месси не будет вести переговоры с иными клубами до конца сезона
Туктамышева не хочет искать оправдания выступлению на ЧР
Футболист «Реала» запросил трансфер после конфликта с Рамосом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь