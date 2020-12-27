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21:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Слуцкий спел песню Мэрайи Кэри на английском языке: видео

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий спел песню американской певицы Мэрайи Кэри «All I want for Christmas is you» в видеоролике казанского клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Слуцкий исполнил рождественскую композицию на английском языке.

В съемках ролика также приняли участие футболисты «Рубина». Нападающий Иван Игнатьев надел костюм новогодней елки, полузащитник Хвича Кварацхелия примерял формы европейских клубов, а Дмитрий Тарасов предстал в образе президента России.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 28 очков.

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