Слуцкий спел песню Мэрайи Кэри на английском языке: видео
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий спел песню американской певицы Мэрайи Кэри «All I want for Christmas is you» в видеоролике казанского клуба.
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий спел песню американской певицы Мэрайи Кэри «All I want for Christmas is you» в видеоролике казанского клуба.
Слуцкий исполнил рождественскую композицию на английском языке.
В съемках ролика также приняли участие футболисты «Рубина». Нападающий Иван Игнатьев надел костюм новогодней елки, полузащитник Хвича Кварацхелия примерял формы европейских клубов, а Дмитрий Тарасов предстал в образе президента России.
«Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице Российской