Семин назвал лучшего полузащитника года в РПЛ
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал лучшего полузащитника года в российской
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал лучшего полузащитника года в российской
«Гжегож Крыховяк. Этот футболист всегда может делать результат», — цитирует Семина «Чемпионат».
В нынешнем сезоне 30-летний поляк принял участие в 16 матчах РПЛ, забил 3 гола, отдал 1 результативную передачу и заработал 5 желтых карточек.
«Локомотив» после 19-ти туров набрал 28 очков и занимает 8-е место в РПЛ.