Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.12
ПСЖ
Страсбур
40
Футбол. Зарубежный
23.12
Монпелье
Лилль
23
Футбол. Зарубежный
23.12
Монако
Сент-Этьен
22
Футбол. Зарубежный
23.12
Лион
Нант
30
Футбол. Зарубежный
23.12
Бетис
Кадис
10
Футбол. Зарубежный
23.12
Алавес
Эйбар
21
Все события
Фоторепортажи
23Загитова и триколор, Дед Мороз и Снегурочка в масках: вторая победа сборной России в кадрах
10«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби
16:22 (мск), источник: Sport24

Семин назвал лучшего полузащитника года в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал лучшего полузащитника года в российской Премьер-лиге по его мнению. На этой позиции тренер не видит никого кроме Гжегожа Крыховяка.

Наверх
Источник: Reuters

«Гжегож Крыховяк. Этот футболист всегда может делать результат», — цитирует Семина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 30-летний поляк принял участие в 16 матчах РПЛ, забил 3 гола, отдал 1 результативную передачу и заработал 5 желтых карточек.

«Локомотив» после 19-ти туров набрал 28 очков и занимает 8-е место в РПЛ.

«Спартак» лишился очаровательной ведущей из-за влиятельной семьи
Жена тренера «Зенита» призналась в странных любовных опытах. Так на нее повлияла мать
Сенсация. Россия проиграла, впервые за 9 лет не забив на МЧМ
Журналист: ПСЖ подписал контракт с новым главным тренером
«Барса» и «Реал» разгромят соперников: Топ-5 ставок дня
Интервью Месси: Трансфер Суареса, психолог, уход из «Барсы»
Лучшие спортивные кадры года (фото)
Итоговая распродажа: товары для спорта и отдыха по суперценам
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь