Forbes включил Федуна в список самых обедневших за год миллиардеров
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун попал в пятерку самых обедневших миллиардеров из России по версии журнала Forbes.
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун попал в пятерку самых обедневших миллиардеров из России по версии журнала Forbes.
По информации источника,
Федун приобрел контрольный пакет акций «Спартака» в 2004 году. С тех пор «красно-белые» завоевали одно чемпионство и выиграли Суперкубок страны в 2017 году.