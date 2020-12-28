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18:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Forbes включил Федуна в список самых обедневших за год миллиардеров

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун попал в пятерку самых обедневших миллиардеров из России по версии журнала Forbes.

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По информации источника, вице-президент «Лукойла» за последний год потерял 1,757 миллиарда долларов из-за мартовского падения цен на нефть. Сейчас состояние 64-летнего Федуна оценивается в 8,259 миллиарда.

Федун приобрел контрольный пакет акций «Спартака» в 2004 году. С тех пор «красно-белые» завоевали одно чемпионство и выиграли Суперкубок страны в 2017 году.

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