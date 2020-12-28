«Выглядело как секта»: Ребров — о Кононове в «Спартаке»

По мнению Реброва, тренер слишком часто устраивал совместные мероприятия для всей команды.

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«Однажды Кононов нам сказал после командного обеда: «Давайте сейчас вместе споем гимн «Спартака». Мы просто встали в круг и начали петь, а тренер снимал все на телефон. Да, это выглядело как секта, но никого это не смущало. Наоборот, игрокам казалось это прикольным, все были объединены одной идеей», — приводит слова Реброва Sports.ru.

«Другое дело, что тимбилдинг полезен только тогда, когда он происходит изредка. Олег Георгиевич хотел нас объединить, но этого слишком много. Например, после каждого матча вся команда сидела на стадионе в специальном фуршетном зале. Первые пару раз было классно, но потом надоело», — добавил Ребров.