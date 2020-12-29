Открытия 2020 года в РПЛ. Благодаря ним есть надежда, что наш чемпионат встанет с колен
Уткин, Ларссон, Лесовой и другие.
Уткин, Ларссон, Лесовой и другие.
Молодой кореец ворвался в РПЛ. Нет, реально ВОРВАЛСЯ. Хван Им Бом забил фантастический гол в ворота «Уфы» в дебютном матче за «Рубин» спустя 69 секунд после выхода на замену. Казанцы забрали Им Бома аж из Канады, и полузащитник пришелся кстати. Хван здорово работает без мяча, организуя коридоры для партнеров. Пока он забил всего 2 мяча и сделал 2 ассиста в этом сезоне, но цифры результативности — не те, по которым нужно оценивать футболиста такого плана. Пока складывается ощущение, что как минимум в России этого парня ждет большое будущее.
«Локомотив» в этом сезоне скосила эпидемия травм, так что Марко Николичу на важнейшие матчи ЛЧ против «Баварии» и «Атлетико» пришлось выпускать в опорной зоне не опытного Баринова или обросшего мясом Магкеева, а Даниила Куликова, который до этого играл преимущественно за «Казанку». Куликов справился, показав тактическую дисциплину не только в матче с топами, но и на дистанции. Да, с ним случались провалы — например, в матче с «Краснодаром», где «Локо» пустил четыре. Но вряд ли у болельщиков есть серьезные претензии именно к Даниилу. Не просто так Николич называет его будущим клуба.
Комментируя уход Дмитрия Тарасова из «Рубина», Леонид Слуцкий сказал, что у звезды российского инстаграма был очень серьезный конкурент по позиции. Очевидно, речь об Оливере Абильдгоре, которого «Рубин» летом выцепил из чемпионата Дании за 2 млн евро. Абильдгор зацеметировал опорку казанцев, являясь лидером РПЛ по числу перехватов, а также единоборств в обороне и на втором этаже. Пока датчанину не хватает игрового интеллекта, чтобы определять игру своей команды в атаке, но со своими прямыми обязанностями он справляется блистательно.
В прошлом сезоне Евгеньева пробовали наигрывать в основе, но во второй части чемпионата Кирилл Новиков доверился более опытным Рыкову и Шуньичу. Летом оба защитника ушли, и Новикову пришлось сделать ставку на связку Евгеньева с Ордецом. Получилось круто — несмотря на шаткие результаты, «Динамо» ощутимо прибавило в обороне, а сменивший Новикова Шварц сделал 21-летнего Евгеньева капитаном команды. Какие тут еще вопросы?
Еще одно открытие этого сезона РПЛ. Лесовой здорово создает ширину атаки, умеет завершить момент и обыграть соперника один в один. Даниил зацементировал за собой место в основе «Динамо» и если продолжит в том же духе, может рассчитывать и на скорый вызов в сборную от Станислава Черчесова. Игроки с такими задатками — редкость в нашем чемпионате. Нужно только развивать талант дальше.
Мостового сложно называть игроком основы «Зенита», но его прогресс стоит отметить. Андрей провел яркий сезон в аренде в «Сочи», забив 6 голов и отдав 5 ассистов. Далее последовал дебют в сборной и в Лиге чемпионов. Мостовому не хватает стабильности, да и в основу «Зенита» ему пока рановато, но очевидно, что в нашей лиге растет талант, который при определенных обстоятельствах может стать украшением чемпионата.
Уткин пока не является железным игроком основы «Краснодара», но клубная академия поставила Мураду Мусаеву полноценную боевую единицу. Уткин — третий игрок в РПЛ по числу ключевых передач в среднем на 90 минут (3,1), уступая только Бакаеву и партнеру по команде Кабелла. Плюс Даниил здорово бьет с дальней и средней дистанции, может сделать разрезающую передачу в финальной стадии. Пока же Уткин — один из самых недооцененных молодых игроков РПЛ.
В это трудно поверить, но регулярно играть в РПЛ Дивеев начал только после перехода из «Уфы» в ЦСКА. Игоря можно назвать открытием и 2019 года, но именно в 2020 он закрепился в статусе ключевого центрального защитника ЦСКА. В отличие от совсем юного Карпова, Дивеев доказал, что готов стабильно играть в основе. Он редко допускает ошибки, хорош в ведении борьбы и психологически устойчив, плюс уверенно перестроился с модели 3-Х-Х на 4-Х-Х, что в его возрасте бывает очень сложно. Не просто так Игорю вручили премию «Первая пятерка». Ну и шансов попасть в основу сборной на Евро на фоне спада Андрея Семенова становится все больше.
Фомин также начинал свой путь в РПЛ с «Уфы» и тоже добрался до основы московского клуба. Даниил восхищается манерой игры Серхио Бускетса, но сам куда более ярко выраженный игрок атаки. Фомин здорово перекусывает контратаки соперника и при этом качественно разгоняет свои. При Шварце он стал чаще действовать ближе к атаке и врываться в штрафную вторым темпом. Как итог — 3+3 в первой части сезона и дебют в сборной России.
«Этот мальчик» заиграл, так что Леониду Федуну придется продолжить тратиться на подарки одному из видных людей в структуре «Спартака». Ларссон при Олеге Кононове и правда смотрелся как недоразумения — много терял мяч и практически не обострял. Зато в системе Тедеско с ромбом в центре поля уверенно почувствовал себя как в роли разыгрывающего игрока, так и наконечника. Ларссон делит с Дзюбой первое место по гол+пас (12) и в данный момент вместе с Эсекьелем Понсе является незаменимым игроком «Спартака» в атаке.