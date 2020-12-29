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15«Зенит» забил в матче со «Спартаком» четыре, но один — в свои ворота
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
13:58 (мск), источник: Sport24

Открытия 2020 года в РПЛ. Благодаря ним есть надежда, что наш чемпионат встанет с колен

Уткин, Ларссон, Лесовой и другие.

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10. Хван Им Бом, «Рубин»

Молодой кореец ворвался в РПЛ. Нет, реально ВОРВАЛСЯ. Хван Им Бом забил фантастический гол в ворота «Уфы» в дебютном матче за «Рубин» спустя 69 секунд после выхода на замену. Казанцы забрали Им Бома аж из Канады, и полузащитник пришелся кстати. Хван здорово работает без мяча, организуя коридоры для партнеров. Пока он забил всего 2 мяча и сделал 2 ассиста в этом сезоне, но цифры результативности — не те, по которым нужно оценивать футболиста такого плана. Пока складывается ощущение, что как минимум в России этого парня ждет большое будущее.

9. Даниил Куликов, «Локомотив»

«Локомотив» в этом сезоне скосила эпидемия травм, так что Марко Николичу на важнейшие матчи ЛЧ против «Баварии» и «Атлетико» пришлось выпускать в опорной зоне не опытного Баринова или обросшего мясом Магкеева, а Даниила Куликова, который до этого играл преимущественно за «Казанку». Куликов справился, показав тактическую дисциплину не только в матче с топами, но и на дистанции. Да, с ним случались провалы — например, в матче с «Краснодаром», где «Локо» пустил четыре. Но вряд ли у болельщиков есть серьезные претензии именно к Даниилу. Не просто так Николич называет его будущим клуба.

8. Оливер Абильдгор, «Рубин»

Комментируя уход Дмитрия Тарасова из «Рубина», Леонид Слуцкий сказал, что у звезды российского инстаграма был очень серьезный конкурент по позиции. Очевидно, речь об Оливере Абильдгоре, которого «Рубин» летом выцепил из чемпионата Дании за 2 млн евро. Абильдгор зацеметировал опорку казанцев, являясь лидером РПЛ по числу перехватов, а также единоборств в обороне и на втором этаже. Пока датчанину не хватает игрового интеллекта, чтобы определять игру своей команды в атаке, но со своими прямыми обязанностями он справляется блистательно.

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7. Роман Евгеньев, «Динамо»

В прошлом сезоне Евгеньева пробовали наигрывать в основе, но во второй части чемпионата Кирилл Новиков доверился более опытным Рыкову и Шуньичу. Летом оба защитника ушли, и Новикову пришлось сделать ставку на связку Евгеньева с Ордецом. Получилось круто — несмотря на шаткие результаты, «Динамо» ощутимо прибавило в обороне, а сменивший Новикова Шварц сделал 21-летнего Евгеньева капитаном команды. Какие тут еще вопросы?

6. Даниил Лесовой, «Арсенал» / «Динамо»

Еще одно открытие этого сезона РПЛ. Лесовой здорово создает ширину атаки, умеет завершить момент и обыграть соперника один в один. Даниил зацементировал за собой место в основе «Динамо» и если продолжит в том же духе, может рассчитывать и на скорый вызов в сборную от Станислава Черчесова. Игроки с такими задатками — редкость в нашем чемпионате. Нужно только развивать талант дальше.

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5. Андрей Мостовой, «Сочи» / «Зенит»

Мостового сложно называть игроком основы «Зенита», но его прогресс стоит отметить. Андрей провел яркий сезон в аренде в «Сочи», забив 6 голов и отдав 5 ассистов. Далее последовал дебют в сборной и в Лиге чемпионов. Мостовому не хватает стабильности, да и в основу «Зенита» ему пока рановато, но очевидно, что в нашей лиге растет талант, который при определенных обстоятельствах может стать украшением чемпионата.

4. Даниил Уткин, «Краснодар»

Уткин пока не является железным игроком основы «Краснодара», но клубная академия поставила Мураду Мусаеву полноценную боевую единицу. Уткин — третий игрок в РПЛ по числу ключевых передач в среднем на 90 минут (3,1), уступая только Бакаеву и партнеру по команде Кабелла. Плюс Даниил здорово бьет с дальней и средней дистанции, может сделать разрезающую передачу в финальной стадии. Пока же Уткин — один из самых недооцененных молодых игроков РПЛ.

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3. Игорь Дивеев, ЦСКА

В это трудно поверить, но регулярно играть в РПЛ Дивеев начал только после перехода из «Уфы» в ЦСКА. Игоря можно назвать открытием и 2019 года, но именно в 2020 он закрепился в статусе ключевого центрального защитника ЦСКА. В отличие от совсем юного Карпова, Дивеев доказал, что готов стабильно играть в основе. Он редко допускает ошибки, хорош в ведении борьбы и психологически устойчив, плюс уверенно перестроился с модели 3-Х-Х на 4-Х-Х, что в его возрасте бывает очень сложно. Не просто так Игорю вручили премию «Первая пятерка». Ну и шансов попасть в основу сборной на Евро на фоне спада Андрея Семенова становится все больше.

2. Даниил Фомин, «Уфа» / «Зенит»

Фомин также начинал свой путь в РПЛ с «Уфы» и тоже добрался до основы московского клуба. Даниил восхищается манерой игры Серхио Бускетса, но сам куда более ярко выраженный игрок атаки. Фомин здорово перекусывает контратаки соперника и при этом качественно разгоняет свои. При Шварце он стал чаще действовать ближе к атаке и врываться в штрафную вторым темпом. Как итог — 3+3 в первой части сезона и дебют в сборной России.

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1. Джордан Ларссон, «Спартак»

«Этот мальчик» заиграл, так что Леониду Федуну придется продолжить тратиться на подарки одному из видных людей в структуре «Спартака». Ларссон при Олеге Кононове и правда смотрелся как недоразумения — много терял мяч и практически не обострял. Зато в системе Тедеско с ромбом в центре поля уверенно почувствовал себя как в роли разыгрывающего игрока, так и наконечника. Ларссон делит с Дзюбой первое место по гол+пас (12) и в данный момент вместе с Эсекьелем Понсе является незаменимым игроком «Спартака» в атаке.

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