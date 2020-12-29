Кварацхелия: Хочу играть в Европе. Естественно, я не собираюсь оставаться в России надолго

«Не могу сказать, что сменю команду зимой, но знаю, что есть предложение и ведутся переговоры. Сейчас я не могу сказать вам точного ответа.

Конечно, я хочу играть в Европе. Мой приоритет — играть в отличный футбол. Естественно, я не собираюсь оставаться в России надолго. В Европе много хороших лиг и команд, — приводит слова Кварацхелии 1tv.ge.