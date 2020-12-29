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14:04 (мск), источник: Sport24

Кварацхелия: Хочу играть в Европе. Естественно, я не собираюсь оставаться в России надолго

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия в эфире Первого канала Грузии рассказал, что может сменить команду после Нового года.

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Источник: Sport24

«Не могу сказать, что сменю команду зимой, но знаю, что есть предложение и ведутся переговоры. Сейчас я не могу сказать вам точного ответа.

Конечно, я хочу играть в Европе. Мой приоритет — играть в отличный футбол. Естественно, я не собираюсь оставаться в России надолго. В Европе много хороших лиг и команд, — приводит слова Кварацхелии 1tv.ge.

19-летний Кварацхелия выступает в «Рубине» с июля 2019 года. В текущем сезоне футболист провел 16 матчей, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. Хавбек был признан лучшим игроком Грузии в 2020 году.

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