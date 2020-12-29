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16:58 (мск), источник: Sport24

Гинер — об уходе Овчинникова и Онопко из ЦСКА: Такова жизнь. Других изменений не планируется

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал решение клуба не продлевать контракты с тренерами Сергеем Овчинниковым и Виктором Онопко.

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Источник: Sport24

Овчинников с 2014 года занимал в ЦСКА пост старшего тренера. Онопко входил в тренерский штаб армейцев с 2009 года. Об их уходе клуб объявил 29 декабря.

— Сергей Овчинников и Виктор Онопко долго и плодотворно работали в нашем клубе, — приводит слова Гинера bobsoccer.ru. — У них закончились контракты, оба покидают тренерский штаб. Такова жизнь. Мы благодарны Овчинникову и Онопко за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере.

— Планируются ли другие изменения в тренерском штабе, и какие задачи стоят перед командой?

— Других изменений не планируется. Сейчас команда находится в отпуске, а 17 января под руководством главного тренера Виктора Гончаренко отправится на сборы в Кампоамор. Задачи прежние — попасть в зону Лиги чемпионов и постараться завоевать Кубок России.

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