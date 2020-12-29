Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Севилья
Вильярреал
10
Футбол. Зарубежный
21:00
Бернли
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
21:00
Брайтон & Хоув
Арсенал
Футбол. Зарубежный
21:00
Вест Бромвич Альбион
Лидс
Футбол. Зарубежный
21:00
Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
21:15
Барселона
Эйбар
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
23:30
Кадис
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
23:30
Леванте
Бетис
Все события
Фоторепортажи
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
45Щербакова и Трусова обнимались, Туктамышева и Худайбердиева демонстрировали вечерние платья. Фото жеребьевки ЧР
17:57 (мск), источник: ТАСС

«Маккаби» отказался отдать капитана команды в аренду ЦСКА

ТАСС, 29 декабря. Израильский футбольный клуб «Маккаби» из Хайфы на официальном сайте сообщил, что отказал российскому ЦСКА в ответ на предложение по полузащитнику Нете Лави.

Наверх

Армейцы направили в адрес «Маккаби» письмо с предложением отдать Лави в аренду с возможностью выкупа. Однако израильский клуб ответил отказом, объяснив, что перед 24-летним футболистом, являющимся капитаном команды, стоят важные задачи до конца сезона.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лави является игроком «Маккаби» с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей, результативными действиями не отметился.

«Маккаби» после 13 туров лидирует в турнирной таблице чемпионата Израиля, набрав 31 очко.

Читайте также
 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
Хонда хочет уехать из Бразилии, в Турции недовольны Фалькао
В АПЛ выявлено рекордное количество случаев коронавируса
Оскандалившийся российский пилот «Ф-1» описал себя тремя словами
Роналду набрал 38% голосов в номинации «Футболист века»
Невосполнимые потери года: кого из спортсменов не стало в 2020-м
Тренеры Онопко и Овчинников покинули ФК ЦСКА
Смотри все матчи чемпионата Испании в прямом эфире (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь