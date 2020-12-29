«Маккаби» отказался отдать капитана команды в аренду ЦСКА
ТАСС, 29 декабря. Израильский футбольный клуб «Маккаби» из Хайфы на официальном сайте сообщил, что отказал российскому ЦСКА в ответ на предложение по полузащитнику Нете Лави.
ТАСС, 29 декабря. Израильский футбольный клуб «Маккаби» из Хайфы на официальном сайте сообщил, что отказал российскому ЦСКА в ответ на предложение по полузащитнику Нете Лави.
Армейцы направили в адрес «Маккаби» письмо с предложением отдать Лави в аренду с возможностью выкупа. Однако израильский клуб ответил отказом, объяснив, что перед 24-летним футболистом, являющимся капитаном команды, стоят важные задачи до конца сезона.
Лави является игроком «Маккаби» с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей, результативными действиями не отметился.
«Маккаби» после 13 туров лидирует в турнирной таблице чемпионата Израиля, набрав 31 очко.