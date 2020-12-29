«Маккаби» отказался отдать капитана команды в аренду ЦСКА

Армейцы направили в адрес «Маккаби» письмо с предложением отдать Лави в аренду с возможностью выкупа. Однако израильский клуб ответил отказом, объяснив, что перед 24-летним футболистом, являющимся капитаном команды, стоят важные задачи до конца сезона.