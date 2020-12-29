Зайнутдинов подорожал в цене и установил рекорд рыночной стоимости среди футболистов Казахстана
Предыдущее достижение принадлежало Бауыржану Исламхану.
Предыдущее достижение принадлежало Бауыржану Исламхану.
Transfermarkt на своем сайте представил обновленный рейтинг самых дорогих футболистов
Так, самым дорогим из них оказался полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов. И если раньше его стоимость оценивалась в два миллиона евро, то теперь она повысилась до 3,5 миллиона. Это является рекордом для казахстанских футболистов. Ранее самым дорогим казахстанцем являлся Бауыржан Исламхан, который оценивался в три миллиона евро.
А вот Исламбек Куат, выступающий в «Химках», подешевел на 800 тысяч. Теперь его стоимость составляет 1,2 миллиона евро.
Рыночная стоимость защитника «Ахмата» Марата Быстрова составляет 900 тысяч евро, а полузащитника «Сочи» Акмаля Бахтиярова — 200 тысяч.
Исламхан является вторым по стоимости футболистом Казахстана, правда, он потерял в цене — 1,8 миллиона евро. На третьей строчке оказался защитник «Кайрата» Нуралы Алип. Он начинал сезон со стоимостью 900 тысяч евро, а заканчивает год на отметке 1,7 миллиона.
Напомним, что Зайнутдинов претендует на звание игрока года по версии Vesti.kz.