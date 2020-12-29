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18:04 (мск), источник: Vesti.kz

Зайнутдинов подорожал в цене и установил рекорд рыночной стоимости среди футболистов Казахстана

Предыдущее достижение принадлежало Бауыржану Исламхану.

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Источник: РИА "Новости"

Transfermarkt на своем сайте представил обновленный рейтинг самых дорогих футболистов премьер-лиги России, в который вошли четыре представителя Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
ЦСКА

Так, самым дорогим из них оказался полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов. И если раньше его стоимость оценивалась в два миллиона евро, то теперь она повысилась до 3,5 миллиона. Это является рекордом для казахстанских футболистов. Ранее самым дорогим казахстанцем являлся Бауыржан Исламхан, который оценивался в три миллиона евро.

А вот Исламбек Куат, выступающий в «Химках», подешевел на 800 тысяч. Теперь его стоимость составляет 1,2 миллиона евро.

Рыночная стоимость защитника «Ахмата» Марата Быстрова составляет 900 тысяч евро, а полузащитника «Сочи» Акмаля Бахтиярова — 200 тысяч.

Исламхан является вторым по стоимости футболистом Казахстана, правда, он потерял в цене — 1,8 миллиона евро. На третьей строчке оказался защитник «Кайрата» Нуралы Алип. Он начинал сезон со стоимостью 900 тысяч евро, а заканчивает год на отметке 1,7 миллиона.

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Напомним, что Зайнутдинов претендует на звание игрока года по версии Vesti.kz.

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