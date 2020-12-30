Ветеран «Спартака» предложил выпороть Кокорина

По мнению спортсмена, это поможет нападающему поумнеть. Он также добавил, что Кокорин умеет играть в футбол, но по каким-то причинам не показывает этого. «Мы же не можем не верить врачам, которые говорят, что у него травма. Если травма, надо привести в порядок и заставить играть лучше», — отметил Ловчев.