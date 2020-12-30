Ветеран «Спартака» предложил выпороть Кокорина
Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев предложил выпороть ремнем форварда
Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев предложил выпороть ремнем форварда
По мнению спортсмена, это поможет нападающему поумнеть. Он также добавил, что Кокорин умеет играть в футбол, но по
19 декабря стало известно, что Кокорин вместо тренировок на базе «Спартака» в Тушино улетел восстанавливаться после травмы на Мальдивы. Уточнялось, что он сделал это по согласованию с клубом.
Кокорин присоединился к