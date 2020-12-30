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10:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Ветеран «Спартака» предложил выпороть Кокорина

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев предложил выпороть ремнем форварда красно-белых Александра Кокорина. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Источник: РИА "Новости"
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По мнению спортсмена, это поможет нападающему поумнеть. Он также добавил, что Кокорин умеет играть в футбол, но по каким-то причинам не показывает этого. «Мы же не можем не верить врачам, которые говорят, что у него травма. Если травма, надо привести в порядок и заставить играть лучше», — отметил Ловчев.

19 декабря стало известно, что Кокорин вместо тренировок на базе «Спартака» в Тушино улетел восстанавливаться после травмы на Мальдивы. Уточнялось, что он сделал это по согласованию с клубом.

Кокорин присоединился к красно-белым в августе 2020-го в статусе свободного агента. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги он провел десять матчей и отметился двумя голами.

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