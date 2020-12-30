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11:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Юрий Сёмин назвал лучшего тренера года в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин выбрал лучшего специалиста в Российской Премьер-Лиги в уходящем 2020 году.

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«Сергей Семак. “Зенит” располагается на первом месте, а таблица всё определяет», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

В этом году «Зенит» под руководством Семака во второй раз подряд стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны. В Лиге чемпионов сине-бело-голубые успеха не добились, заняв последнее, четвёртое место в группе с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».

В настоящее время «Зенит», набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В тройку лидеров первенства также входят ЦСКА (37) и «Спартак» (35).

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