Юрий Сёмин назвал лучшего тренера года в РПЛ
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин выбрал лучшего специалиста в Российской
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин выбрал лучшего специалиста в Российской
«Сергей Семак. “Зенит” располагается на первом месте, а таблица всё определяет», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
В этом году «Зенит» под руководством Семака во второй раз подряд стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны. В Лиге чемпионов
В настоящее время «Зенит», набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской