Юрий Сёмин назвал лучшего тренера года в РПЛ

«Сергей Семак. “Зенит” располагается на первом месте, а таблица всё определяет», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



В этом году «Зенит» под руководством Семака во второй раз подряд стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны. В Лиге чемпионов сине-бело-голубые успеха не добились, заняв последнее, четвёртое место в группе с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».



В настоящее время «Зенит», набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В тройку лидеров первенства также входят ЦСКА (37) и «Спартак» (35).