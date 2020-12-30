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13:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Губернатор Тульской области выразил недовольство результатами «Арсенала»

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил недовольство турнирным положением тульского футбольного клуба «Арсенал» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Дюмин провел провел рабочую встречу с руководителем «Арсенала» Гурамом Аджоевым, генеральным директором клуба Дмитрием Балашовым и главным тренером команды Дмитрием Парфеновым.

«Год заканчивается. Меня, как и всех болельщиков, очень удручают результаты команды. Нет побед. Нет забитых мячей. Клуб скатился до зоны стыковых матчей. Но до конца чемпионата ещё 11 туров. Болельщики, которые искренне переживают за команду, ждут от руководства клуба решительных действий по исправлению положения «Арсенала», — цитирует Дюмина сайт «Арсенала».

Аджоев назвал одной из главных причин слабого выступления «Арсенала» травмы. За пять игровых месяцев в лазарете команды побывали 22 футболиста. «Уверен, сейчас у главного тренера будет достаточно времени, чтобы достойно подготовиться к весенней части чемпионата и выйти из сложного положения», — отметил руководитель клуба.

«Мы прекрасно понимаем, что Тула — футбольный регион, где очень любят свою команду, — сказал Парфенов. — Приложим максимум усилий, чтобы радовать болельщиков игрой и результатами».

«Арсенал» после 19 туров с 14 очками занимает 14-е место в таблице РПЛ.

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