ЦСКА опубликовал новогоднее видео с Гончаренко в стиле советского кино

ЦСКА опубликовал новогоднее видео с Гончаренко в стиле советского кино

ЦСКА в Twitter опубликовал новогоднее видео в стиле известного советского фильма «Операция “Ы” и другие приключения Шурика».