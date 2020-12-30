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13:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА опубликовал новогоднее видео с Гончаренко в стиле советского кино

ЦСКА в Twitter опубликовал новогоднее видео в стиле известного советского фильма «Операция “Ы” и другие приключения Шурика».

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Источник: РИА "Новости"

В ролике снялись главный тренер московского клуба Виктор Гончаренко, и футболисты Наир Тикнизян, Иван Обляков, Кирилл Набабкин, Ильзат Ахметов, Игорь Дивеев, Бахтиер Зайнутдинов, Вадим Карпов и Илья Шкурин и Игорь Акинфеев.

ЦСКА после 19 туров чемпионата России занимает 2-е место, набрав 37 баллов.

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