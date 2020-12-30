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14:12 (мск), источник: Sport24

Гендиректор «Рубина»: Готовы отпустить Кварацхелию, если будет интересное предложение

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал слова полузащитника клуба Хвичи Кварацхелии о том, что он хочет играть в Европе и не собирается оставаться в России надолго.

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Источник: Sport24

«Мы готовы его отпустить, если будет реальное и интересное предложение. Мы готовы подумать, и если предложение будет интересным и для него, и для нас, то мы готовы его отпустить. Но здесь надо осторожно обдумать.

Он парень молодой, надо, чтобы он не сел на лавку в клубе из сильного чемпионата, если он туда уедет. Хвича взрослеет, меняется, возмужал буквально за полгода, превратился в игрока стартового состава.

Мы все заинтересованы не только в финансах, но и в том, чтобы парень рос и развивался. О каких-то суммах говорить — пусть сначала они сделают предложение, — цитирует Сайманова РИА Новости.

19-летний Кварацхелия выступает в «Рубине» с июля 2019 года. В текущем сезоне футболист провел 16 матчей, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. Хавбек был признан лучшим игроком Грузии в 2020 году.

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