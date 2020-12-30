Гендиректор «Рубина»: Готовы отпустить Кварацхелию, если будет интересное предложение

«Мы готовы его отпустить, если будет реальное и интересное предложение. Мы готовы подумать, и если предложение будет интересным и для него, и для нас, то мы готовы его отпустить. Но здесь надо осторожно обдумать.

Он парень молодой, надо, чтобы он не сел на лавку в клубе из сильного чемпионата, если он туда уедет. Хвича взрослеет, меняется, возмужал буквально за полгода, превратился в игрока стартового состава.

Мы все заинтересованы не только в финансах, но и в том, чтобы парень рос и развивался. О каких-то суммах говорить — пусть сначала они сделают предложение, — цитирует Сайманова РИА Новости.