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17:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джикия рассказал, как воспринял решение Тедеско покинуть «Спартак»

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о реакции на решение Доменико Тедеско не продлевать контракт с клубом.

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Источник: Спорт РИА Новости

По словам футболиста «красно-белых», он не ожидал подобного решения итальянского специалиста.

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«Конечно, об этом никто не знал, и после игры это была большая неожиданность! Тяжело было в это поверить — в слова, которые он говорил. Еще и результат игры был неудовлетворительным… На следующий день состоялось общее собрание команды, там еще раз об этом поговорили. Тогда уже и начали думать, что будет дальше», — заявил он.

Тедеско после матча 19-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:3) объявил, что не будет продлевать контракт со «Спартаком», который истекает в мае 2021 года, после чего пресс-служба клуба сообщила, что приступает к поискам нового тренера. Позже «красно-белые» официально объявили, что желают продолжить сотрудничество с немецким специалистом до завершения срока договора, без смены тренера зимой.

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