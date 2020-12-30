Джикия рассказал, как воспринял решение Тедеско покинуть «Спартак»

«Конечно, об этом никто не знал, и после игры это была большая неожиданность! Тяжело было в это поверить — в слова, которые он говорил. Еще и результат игры был неудовлетворительным… На следующий день состоялось общее собрание команды, там еще раз об этом поговорили. Тогда уже и начали думать, что будет дальше», — заявил он.