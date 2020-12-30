Джикия рассказал, как воспринял решение Тедеско покинуть «Спартак»

По словам футболиста «красно-белых», он не ожидал подобного решения итальянского специалиста.
«Конечно, об этом никто не знал, и после игры это была большая неожиданность! Тяжело было в это поверить — в слова, которые он говорил. Еще и результат игры был неудовлетворительным… На следующий день состоялось общее собрание команды, там еще раз об этом поговорили. Тогда уже и начали думать, что будет дальше», — заявил он.
Тедеско после матча 19-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:3) объявил, что не будет продлевать контракт со «Спартаком», который истекает в мае 2021 года, после чего пресс-служба клуба сообщила, что приступает к поискам нового тренера. Позже «красно-белые» официально объявили, что желают продолжить сотрудничество с немецким специалистом до завершения срока договора, без смены тренера зимой.