Один из лучших бомбардиров солигорского «Шахтера» будет выступать за «Тамбов»

В минувшем сезоне 24-летний форвард забил 8 мячей в 16 матчах чемпионата и Кубка Белоруссии. В услугах воспитанника тамбовского футбола заинтересованы молдавский «Шериф», казахстанский «Ордабасы» и ряд клубов ФНЛ, но «волки» намерены дозаявить его на весеннюю часть сезона в Тинькофф РПЛ.