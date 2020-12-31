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10:29 (мск), источник: Матч ТВ

Один из лучших бомбардиров солигорского «Шахтера» будет выступать за «Тамбов»

По данным matchtv.ru, нападающий Артем Архипов возвращается в «Тамбов» из солигорского «Шахтера», где был в аренде.

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В минувшем сезоне 24-летний форвард забил 8 мячей в 16 матчах чемпионата и Кубка Белоруссии. В услугах воспитанника тамбовского футбола заинтересованы молдавский «Шериф», казахстанский «Ордабасы» и ряд клубов ФНЛ, но «волки» намерены дозаявить его на весеннюю часть сезона в Тинькофф РПЛ.

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В свою очередь брат-близнец Артема, Сергей Архипов, ставший вторым бомбардиром «Городеи» (8 голов в 23 играх), продолжит карьеру в «Кубани». Туда же, напомним, перешел рекордсмен «Тамбова» защитник Алексей Рыбин.

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