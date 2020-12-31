Один из лучших бомбардиров солигорского «Шахтера» будет выступать за «Тамбов»
По данным matchtv.ru, нападающий Артем Архипов возвращается в «Тамбов» из солигорского «Шахтера», где был в аренде.
По данным matchtv.ru, нападающий Артем Архипов возвращается в «Тамбов» из солигорского «Шахтера», где был в аренде.
В минувшем сезоне 24-летний форвард забил 8 мячей в 16 матчах чемпионата и Кубка Белоруссии. В услугах воспитанника тамбовского футбола заинтересованы молдавский «Шериф», казахстанский «Ордабасы» и ряд клубов ФНЛ, но «волки» намерены дозаявить его на весеннюю часть сезона в Тинькофф РПЛ.
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