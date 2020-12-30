Сезон РПЛ возобновится 26 февраля матчем «Тамбов» — «Ротор»
ТАСС, 30 декабря. Сезон-2020/21 в Тинькофф — Российской
ТАСС, 30 декабря. Сезон-2020/21 в Тинькофф — Российской
До зимней паузы в чемпионате России по футболу было сыграно 19 туров из 30 запланированных. Последний матч в РПЛ перед перерывом состоялся 18 декабря — «Тамбов» в Саранске сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» (1:1). 30 декабря
20-й тур пройдет с 26 по 28 февраля, 21-й — с 6 по 8 марта, 22-й — с 12 по 14 марта, 23-й — с 17 по 19 марта. Дата проведения матча 23-го тура между «Краснодаром» и «Динамо» будет объявлена позднее. Во время пауз между турами будут проходить матчи четвертьфинала Бетсити — Кубка России и 1/8 финала Лиги Европы («Краснодар» в феврале проведет матчи в рамках 1/16 финала турнира против «Динамо» из Загреба).
Первое место в турнирной таблице РПЛ после 19 туров занимает петербургский «Зенит», в активе которого 41 очко. На второй строчке располагается ЦСКА (37 очков), тройку лидеров замыкает «Спартак» (35). В зоне стыковых матчей, на 13-м и 14-м местах, находятся волгоградский «Ротор» и тульский «Арсенал» (обе команды набрали по 14 очков). В зоне вылета в первенство Олимп — Футбольной национальной лиги располагаются «Уфа» и «Тамбов» (по 13 очков).