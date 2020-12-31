Футболист сборной Казахстана заинтересовал клуб РПЛ

24-летний полузащитник национальной сборной Казахстана по футболу Максим Федин может перебраться в российскую премьер-лигу, сообщает KazFootball.kz.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9abc48de3ccd2112a3f8" data-vnd="9abc48de3ccd2112a3f8" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9abc48de3ccd2112a3f8" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

5 мифов о лотереях Развенчиваем стереотипы

Футболистом интересуется «Уфа».

После 19 туров клуб идет на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

Напомним, что минувший сезон Федин на правах аренды провел в «Кайсаре», за который сыграл 15 матчей и забил 1 гол.