Футболист сборной Казахстана заинтересовал клуб РПЛ
Он является свободным агентом.
Он является свободным агентом.
24-летний полузащитник национальной сборной Казахстана по футболу Максим Федин может перебраться в российскую
Футболистом интересуется «Уфа».
После 19 туров клуб идет на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России.
Напомним, что минувший сезон Федин на правах аренды провел в «Кайсаре», за который сыграл 15 матчей и забил 1 гол.
Права на футболиста принадлежали «Тоболу», однако контракт с костанайцами подошел к концу и теперь Федин является свободным агентом.