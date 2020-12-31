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08:29 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист сборной Казахстана заинтересовал клуб РПЛ

Он является свободным агентом.

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24-летний полузащитник национальной сборной Казахстана по футболу Максим Федин может перебраться в российскую премьер-лигу, сообщает KazFootball.kz.

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Футболистом интересуется «Уфа».

После 19 туров клуб идет на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

Напомним, что минувший сезон Федин на правах аренды провел в «Кайсаре», за который сыграл 15 матчей и забил 1 гол.

Права на футболиста принадлежали «Тоболу», однако контракт с костанайцами подошел к концу и теперь Федин является свободным агентом.

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