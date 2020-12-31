Федун обратился к болельщикам «Спартака» в преддверии Нового года
Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун поздравил болельщиков команды с наступающим Новым годом.
Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун поздравил болельщиков команды с наступающим Новым годом.
«Дорогие
Но никакие вынужденные ограничения не способны победить любовь к игре и «Спартаку», и наша команда на протяжении всего года чувствовала вашу поддержку. Спасибо!
Сегодня я хочу пожелать, чтобы все невзгоды и трудности остались в уходящем 2020-м. Здоровья вам и вашим близким! Пусть в 2021-м в доме каждой семьи царят только счастье и улыбки. Трибуны стадионов снова будут заполнены. Ну, а «Спартак» радует своих неповторимых болельщиков яркой игрой и победами! С Новым годом!" — приводит слова Федуна