«Деревня». Кокорина высмеяли за фотографию в костюме и кроссовках
Нападающий «Спартака» Александр Кокорин на своей странице в «Инстаграме» поделился фотографиями с сыном Майком и супругой Дарьей Валитовой.
Нападающий «Спартака» Александр Кокорин на своей странице в «Инстаграме» поделился фотографиями с сыном Майком и супругой Дарьей Валитовой.
«Всех с Новым 2021 годом. Будьте здоровы», — написал Кокорин под фотографиями.
Подписчиков привлёк внешний вид футболиста — на нём были костюм и кроссовки. Стоимость последних составляет от 1,2 до 2,8 млн рублей.
georgeous9: «Саш, ну нельзя с костюмом такие кеды носить».
dollar31: «Деревня, одевать
maks__bratskii: «В кроссовках ??».
halidovich90: «Смокинг и кросы, стиляга».
Ранее сообщалось, что «Сочи» ведёт переговоры со «Спартаком» о выкупе Кокорина в зимнее трансферное окно. Любопытно, что к последнему посту Александр поставил геотег — Ахун (гора, находящаяся на территории Сочи).