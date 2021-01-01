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13:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Деревня». Кокорина высмеяли за фотографию в костюме и кроссовках

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин на своей странице в «Инстаграме» поделился фотографиями с сыном Майком и супругой Дарьей Валитовой.

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Источник: Instagram

«Всех с Новым 2021 годом. Будьте здоровы», — написал Кокорин под фотографиями.

Подписчиков привлёк внешний вид футболиста — на нём были костюм и кроссовки. Стоимость последних составляет от 1,2 до 2,8 млн рублей.

georgeous9: «Саш, ну нельзя с костюмом такие кеды носить».

dollar31: «Деревня, одевать какие-то валенки под костюм, смех».

maks__bratskii: «В кроссовках ??‍».

halidovich90: «Смокинг и кросы, стиляга».

Ранее сообщалось, что «Сочи» ведёт переговоры со «Спартаком» о выкупе Кокорина в зимнее трансферное окно. Любопытно, что к последнему посту Александр поставил геотег — Ахун (гора, находящаяся на территории Сочи).

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