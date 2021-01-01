«Деревня». Кокорина высмеяли за фотографию в костюме и кроссовках

Подписчиков привлёк внешний вид футболиста — на нём были костюм и кроссовки. Стоимость последних составляет от 1,2 до 2,8 млн рублей.



georgeous9: «Саш, ну нельзя с костюмом такие кеды носить».



dollar 31 : «Деревня, одевать какие-то валенки под костюм, смех».



maks__bratskii: «В кроссовках ??‍».



halidovich90: «Смокинг и кросы, стиляга».