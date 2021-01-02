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12:27 (мск), источник: Sport24

Сигурдссон может уйти из ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон может покинуть команду. Футболист признался, что его не очень устраивает его положение в армейском клубе.

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Источник: РИА "Новости"

«Когда все происходит так быстро и вначале все идет хорошо, тогда, конечно, возникает давление, и на вас возлагаются определенные ожидания. Это хорошо, потому что вы так хотите, но нынешний сезон сложился не так, как вам хотелось бы. В этом будут хорошие и плохие времена. Я думаю, что через это проходят все футболисты.

Во время загрузки произошла ошибка.

Я немного играл в команде в этом сезоне, но все шло хорошо, когда у меня появился шанс в стартовом составе. Конечно, досадно выпадать из основы, когда чувствуешь, что этого не заслуживаешь, но это футбол, и нужно быть максимально сосредоточенным, когда дела идут плохо и когда дела идут хорошо. Я хочу добиться большего, я хочу больше играть и работать над этим каждый день.

Команда
ЦСКА

Чемпионат России ненадолго остановился в прошлом сезоне из-за коронавируса. Затем мы просто отправились домой в Исландию и провели там время. Однако Россия была одной из немногих стран, которые позволяли зрителям приходить на трибуны во время эпидемии. Это странные, но также интересные времена.

Совершенно очевидно, что я пересмотрю свою позицию в клубе в ближайшие недели. В последнее время меня мало устраивает мое положение в ЦСКА. Я должен быть честен с собой и посмотреть на все это с точки зрения того, что будет лучшим для меня и футбольной карьеры: остаться в ЦСКА или перейти в новую команду, — цитирует Сигурдссона DV.

В нынешнем сезоне 21-летний исландец принял участие в 14-ти матчах РПЛ, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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