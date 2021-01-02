Сигурдссон может уйти из ЦСКА

«Когда все происходит так быстро и вначале все идет хорошо, тогда, конечно, возникает давление, и на вас возлагаются определенные ожидания. Это хорошо, потому что вы так хотите, но нынешний сезон сложился не так, как вам хотелось бы. В этом будут хорошие и плохие времена. Я думаю, что через это проходят все футболисты.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7b40126917f6ac545d19" data-vnd="7b40126917f6ac545d19" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7b40126917f6ac545d19" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Я немного играл в команде в этом сезоне, но все шло хорошо, когда у меня появился шанс в стартовом составе. Конечно, досадно выпадать из основы, когда чувствуешь, что этого не заслуживаешь, но это футбол, и нужно быть максимально сосредоточенным, когда дела идут плохо и когда дела идут хорошо. Я хочу добиться большего, я хочу больше играть и работать над этим каждый день.

Команда ЦСКА

Чемпионат России ненадолго остановился в прошлом сезоне из-за коронавируса. Затем мы просто отправились домой в Исландию и провели там время. Однако Россия была одной из немногих стран, которые позволяли зрителям приходить на трибуны во время эпидемии. Это странные, но также интересные времена.

Совершенно очевидно, что я пересмотрю свою позицию в клубе в ближайшие недели. В последнее время меня мало устраивает мое положение в ЦСКА. Я должен быть честен с собой и посмотреть на все это с точки зрения того, что будет лучшим для меня и футбольной карьеры: остаться в ЦСКА или перейти в новую команду, — цитирует Сигурдссона DV.