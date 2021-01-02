«Локомотив» рассматривает покупку форварда «Фиорентины» за € 15 млн

По информации источника, «железнодородники» готовы предложить за ивуарийца € 15 млн. В нынешнем сезоне итальянский Серии А Куаме в 15 матчах смог забить один мяч. Контракт нападающего с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость Кристиана в € 14 млн. В сентябре 2020 года «фиалки» выкупили форварда у «Дженоа» за € 11 млн.