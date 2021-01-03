Дзюба попал в топ-20 бомбардиров 2020 года среди 10 лучших лиг, обогнав Неймара

Форвард сине-бело-голубых расположился на 14-й строчке, на его счету 23 гола в 39 матчах. 32-летний Дзюба опередил по количеству голов в 2020 году нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича и форварда «ПСЖ» Неймара (оба — 22 мяча).