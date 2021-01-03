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15:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дзюба попал в топ-20 бомбардиров 2020 года среди 10 лучших лиг, обогнав Неймара

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вошел в топ-20 списка бомбардиров 10 лучших лиг Европы по итогам 2020 года, сообщает портал Transfermarkt.

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Источник: ФК «Зенит»

Форвард сине-бело-голубых расположился на 14-й строчке, на его счету 23 гола в 39 матчах. 32-летний Дзюба опередил по количеству голов в 2020 году нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича и форварда «ПСЖ» Неймара (оба — 22 мяча).

Полностью список выглядит следующим образом:

1. Роберт Левандовски («Бавария», 44 матча, 47 голов).

2. Криштиану Роналду («Ювентус», 45 матчей, 44 гола).

3. Ромелу Лукаку («Интер», 52 гола, 40 голов).

4. Эрлин Холанн («Боруссия» Д, 37 матчей, 39 голов).

5. Чиро Иммобиле («Лацио», 42 матча, 34 гола).

6. Килиан Мбаппе («ПСЖ», 41 матч, 29 голов).

7. Бруну Фернандеш («Спортинг"/"Манчестер Юнайтед», 56 матчей, 28 голов).

8. Лионель Месси («Барселона», 48 матчей, 27 голов).

9. Мохамед Салах («Ливерпуль», 45 матчей, 26 голов).

10. Паулинью («Брага», 44 матча, 25 голов)…

14. Артем Дзюба («Зенит», 39 матчей, 23 гола)…

18. Неймар («ПСЖ», 29 матчей, 22 гола)…

20. Родригу Пинью («Маритиму», 31 матч, 22 гола).

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