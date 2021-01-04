ЦСКА интересуется полузащитниками «Виктории Пльзень» и «Бристоль Сити»

Напомним, ЦСКА пытался заполучить опорного полузащитника «Маккаби» из Хайфы Нета Лави. Армейцы сделали официальное предложение по капитану израильского клуба, но получили отказ. Армейцы также рассматривали возможность покупки хавбека венского «Рапида» Деяна Любичича, но он получил серьезную травму в ноябре.

25-летний Надь в нынешнем сезоне провел 13 матчей в Чемпионшипе и забил 1 гол. Его соглашение с английским клубом рассчитано до лета 2022 года. 25-летний Калвах сыграл 14 матчей в чемпионате Чехии, отдал две голевые передачи и заработал три желтые карточки. Его контракт действует до лета 2023 года.