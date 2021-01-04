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13:42 (мск), источник: Sport24

ЦСКА интересуется полузащитниками «Виктории Пльзень» и «Бристоль Сити»

Московский ЦСКА продолжает поиск игрока для укрепления своей средней линии в зимнее трансферное окно. По информации израильского издания Walla, армейцы проявляют интерес к полузащитнику «Виктории Пльзень» Лукашу Калваху и хавбеку «Бристоль Сити» из Чемпионшипа Адаму Надю.

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Напомним, ЦСКА пытался заполучить опорного полузащитника «Маккаби» из Хайфы Нета Лави. Армейцы сделали официальное предложение по капитану израильского клуба, но получили отказ. Армейцы также рассматривали возможность покупки хавбека венского «Рапида» Деяна Любичича, но он получил серьезную травму в ноябре.

Команда
ЦСКА
Ранее сообщалось, что ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Краснодара» Даниилу Уткину.

25-летний Надь в нынешнем сезоне провел 13 матчей в Чемпионшипе и забил 1 гол. Его соглашение с английским клубом рассчитано до лета 2022 года. 25-летний Калвах сыграл 14 матчей в чемпионате Чехии, отдал две голевые передачи и заработал три желтые карточки. Его контракт действует до лета 2023 года.

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