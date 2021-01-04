Романцев порекомендовал «Спартаку» назначить главным тренером Карпина
Самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев дал интервью, в котором порекомендовал
Самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев дал интервью, в котором порекомендовал
«Чувствуется, что как тренер Валера окреп. Да и испанская закалка не прошла даром. Так что, если бы меня спросили, кого вместо Тедеско порекомендовать «Спартаку», я не раздумывая назвал бы Карпина.
По игре его нынешнего «Ростова», по умению перестраиваться в любой ситуации видно, что сейчас в плане готовности держать удар он в полном порядке. Даже когда команда потеряла из обоймы лидеров — Шомуродова, Чернова, Зайнутдинова, Ионова, Попова, Чистякова — она не только не дала задний ход, но и теперь дышит в спину лидерам.
Карпин «неудобный», но такие, как он, не отступают. К тому же Валера — наш, спартаковский! И это главное, — цитирует Романцева «СЭ».