Романцев порекомендовал «Спартаку» назначить главным тренером Карпина

По игре его нынешнего «Ростова», по умению перестраиваться в любой ситуации видно, что сейчас в плане готовности держать удар он в полном порядке. Даже когда команда потеряла из обоймы лидеров — Шомуродова, Чернова, Зайнутдинова, Ионова, Попова, Чистякова — она не только не дала задний ход, но и теперь дышит в спину лидерам.