Кокорина хотят «Ростов» и «Фиорентина»? Главные слухи дня
Самые свежие трансферные новости за последние 24 часа.
Самые свежие трансферные новости за последние 24 часа.
Примерно каждый день обновляется список претендентов на форварда «Спартака» Александра Кокорина. «Чемпионат» сообщил об интересе к 29-летнему нападающему со стороны «Ростова». Дополнив, что Кокорин может стать частью сделки по переходу норвежского хавбека Матиаса Норманна в «Спартак».
«РБ Спорт» поведал, что «Ростов» неофициально прощупывал информацию относительно приглашения Кокорина. Также издание написало об интересе к Александру у итальянской «Фиорентины».
По информации «СЭ», руководство донского клуба не собирается приобретать 29-летнего нападающего, а также не рассматривает вариант с его включением в сделку по Норманну. «Ростов» намерен продать норвежца в зарубежный клуб.
Allnigeriasoccer.com пишет, что 28-летний нигериец, который находится в статусе свободного агента, отказал мексиканскому «Тигресу». Его приоритет — Европа. Ранее сообщалось, что Ахмедом интересуются «Галатасарай» и ЦСКА. Агент футболиста Тони Харрис подтверждал «СЭ» контакты с армейским клубом.
Муса стал свободным агентом еще в конце октября. Его последней командой был саудовский «Аль-Наср». Ахмед перешел туда летом 2018 года, сыграл 57 матчей, забил 11 голов и сделал 14 ассистов.
Итальянский Tuttosport утверждает, что «Зенит» сохраняет интерес к 26-летнему аргентинскому хавбеку «Удинезе» Родриго де Паулю. Издание сообщает, что питерцы вернутся к его кандидатуре после окончания текущего сезона. «Зенит» рассматривал де Пауля и прошлым летом, но ценник оказался слишком высоким. Агент игрока Дэмиан Меркау рассказывал Sport24, что «Удинезе» хотело получить 35 миллионов евро.
Источник сообщает, что игрок намерен сменить клуб. А конкуренцию «Зениту» летом составят «Интер» и «Милан». Контракт аргентинца с «Удинезе» рассчитан до лета 2024 года.
Лео Месси пока не договорился о продлении контракта с «Барселоной», а до истечения срока соглашения меньше полугода. Он уже сейчас может вести переговоры с любым клубом о переходе в статусе свободного агента этим летом. На этом фоне исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано заявил CCMA, что английский клуб будет следить за ситуацией, но вмешиваться не станет.