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16:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кокорина хотят «Ростов» и «Фиорентина»? Главные слухи дня

Самые свежие трансферные новости за последние 24 часа.

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Источник: AFP 2020

Спрос на Кокорина

Примерно каждый день обновляется список претендентов на форварда «Спартака» Александра Кокорина. «Чемпионат» сообщил об интересе к 29-летнему нападающему со стороны «Ростова». Дополнив, что Кокорин может стать частью сделки по переходу норвежского хавбека Матиаса Норманна в «Спартак».

Источник: Спорт-Экспресс

«РБ Спорт» поведал, что «Ростов» неофициально прощупывал информацию относительно приглашения Кокорина. Также издание написало об интересе к Александру у итальянской «Фиорентины».

По информации «СЭ», руководство донского клуба не собирается приобретать 29-летнего нападающего, а также не рассматривает вариант с его включением в сделку по Норманну. «Ростов» намерен продать норвежца в зарубежный клуб.

Муса хочет в Европу

Источник: AFP 2020

Allnigeriasoccer.com пишет, что 28-летний нигериец, который находится в статусе свободного агента, отказал мексиканскому «Тигресу». Его приоритет — Европа. Ранее сообщалось, что Ахмедом интересуются «Галатасарай» и ЦСКА. Агент футболиста Тони Харрис подтверждал «СЭ» контакты с армейским клубом.

Муса стал свободным агентом еще в конце октября. Его последней командой был саудовский «Аль-Наср». Ахмед перешел туда летом 2018 года, сыграл 57 матчей, забил 11 голов и сделал 14 ассистов.

«Зенит» опять попробует подписать де Пауля

Источник: Instagram

Итальянский Tuttosport утверждает, что «Зенит» сохраняет интерес к 26-летнему аргентинскому хавбеку «Удинезе» Родриго де Паулю. Издание сообщает, что питерцы вернутся к его кандидатуре после окончания текущего сезона. «Зенит» рассматривал де Пауля и прошлым летом, но ценник оказался слишком высоким. Агент игрока Дэмиан Меркау рассказывал Sport24, что «Удинезе» хотело получить 35 миллионов евро.

Источник сообщает, что игрок намерен сменить клуб. А конкуренцию «Зениту» летом составят «Интер» и «Милан». Контракт аргентинца с «Удинезе» рассчитан до лета 2024 года.

«Манчестер Сити» готов забрать Месси?

Источник: AFP 2020

Лео Месси пока не договорился о продлении контракта с «Барселоной», а до истечения срока соглашения меньше полугода. Он уже сейчас может вести переговоры с любым клубом о переходе в статусе свободного агента этим летом. На этом фоне исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано заявил CCMA, что английский клуб будет следить за ситуацией, но вмешиваться не станет.

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