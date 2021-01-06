«Бока Хуниорс» проявляет интерес к Гайчу

Гайч перешел в ЦСКА в начале августа 2020 года из «Сан-Лоренсо» за 8,5 млн евро. С футболистом был подписан пятилетний контракт с зарплатой в размере € 900 тыс. в год.

В сезоне-2020/21 Гайч отыграл за ЦСКА 13 матчей в РПЛ, в которых отметился одной результативной передачей. Также на его счету 5 матчей, 1 гол и 1 голевая передача в Лиге Европы.

В конце 2020 года Гайч вошел в топ-10 самых подешевевших футболистов российской Премьер-лиги.