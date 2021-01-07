«Зенит» — в топ-50 лучших европейских клубов, «Спартак» не попал в сотню
Сайт Euroclubindex опубликовал новый рейтинг лучших клубов Европы.
Сайт Euroclubindex опубликовал новый рейтинг лучших клубов Европы.
Лучшим из российских клубов по версии издания является «Зенит», он расположился на 43-м месте.
Также в первую сотню попали еще трое представителей российского чемпионата: «Краснодар» занимает 77-е место, «Локомотив» — 82-е. ЦСКА — 91-й, а «Спартак» расположился лишь на 102-й строчке.
На первом месте идет «Бавария», второе и третье место у клубов из Англии — «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
Первая десятка рейтинга по версии портала Euroclubindex выглядит так:
1. «Бавария» (Германия).
2. «Манчестер Сити» (Англия).
3. «Ливерпуль» (Англия).
4. «Барселона» (Испания).
5. «Реал» Мадрид (Испания).
6. «Атлетико» (Испания).
7. «ПСЖ» (Франция).
8. «Ювентус» (Италия).
9. «Лейпциг» (Германия).
10. «Манчестер Юнайтед» (Англия).