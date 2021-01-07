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13:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» — в топ-50 лучших европейских клубов, «Спартак» не попал в сотню

Сайт Euroclubindex опубликовал новый рейтинг лучших клубов Европы.

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Лучшим из российских клубов по версии издания является «Зенит», он расположился на 43-м месте.

Также в первую сотню попали еще трое представителей российского чемпионата: «Краснодар» занимает 77-е место, «Локомотив» — 82-е. ЦСКА — 91-й, а «Спартак» расположился лишь на 102-й строчке.

На первом месте идет «Бавария», второе и третье место у клубов из Англии — «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Первая десятка рейтинга по версии портала Euroclubindex выглядит так:

1. «Бавария» (Германия).

2. «Манчестер Сити» (Англия).

3. «Ливерпуль» (Англия).

4. «Барселона» (Испания).

5. «Реал» Мадрид (Испания).

6. «Атлетико» (Испания).

7. «ПСЖ» (Франция).

8. «Ювентус» (Италия).

9. «Лейпциг» (Германия).

10. «Манчестер Юнайтед» (Англия).

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