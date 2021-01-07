Комбаров и еще 5 футболистов могут покинуть тульский «Арсенал» зимой
«Арсенал» в зимнее трансферное окно могут покинуть до шести футболистов. Об этом сообщает издание «Тульские новости».
«Арсенал» в зимнее трансферное окно могут покинуть до шести футболистов. Об этом сообщает издание «Тульские новости».
По данным источника, клуб намерен отдать в аренду защитника Кирилла Комбарова, полузащитников Валерия Громыко и Юрия Ковалева, а также нападающего Романа Минаева.
Также рассматривается вариант с арендой хавбеков Сергея Ткачева и Игоря Горбатенко, однако такое развитие событий менее вероятно.
Отметим, что ранее «Арсенал» покинул арендованный Мохаммед Кадири. Игрок досрочно вернулся в киевское «Динамо».
«Арсенал» занимает 14-е место в таблице РПЛ, набрав 14 очков в 19 матчах.