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15:20 (мск), источник: Sport24

Комбаров и еще 5 футболистов могут покинуть тульский «Арсенал» зимой

«Арсенал» в зимнее трансферное окно могут покинуть до шести футболистов. Об этом сообщает издание «Тульские новости».

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Источник: Sport24

По данным источника, клуб намерен отдать в аренду защитника Кирилла Комбарова, полузащитников Валерия Громыко и Юрия Ковалева, а также нападающего Романа Минаева.

Также рассматривается вариант с арендой хавбеков Сергея Ткачева и Игоря Горбатенко, однако такое развитие событий менее вероятно.

Отметим, что ранее «Арсенал» покинул арендованный Мохаммед Кадири. Игрок досрочно вернулся в киевское «Динамо».

«Арсенал» занимает 14-е место в таблице РПЛ, набрав 14 очков в 19 матчах.

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