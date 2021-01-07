Комбаров и еще 5 футболистов могут покинуть тульский «Арсенал» зимой

По данным источника, клуб намерен отдать в аренду защитника Кирилла Комбарова, полузащитников Валерия Громыко и Юрия Ковалева, а также нападающего Романа Минаева.

Также рассматривается вариант с арендой хавбеков Сергея Ткачева и Игоря Горбатенко, однако такое развитие событий менее вероятно.