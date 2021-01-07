Дортмундская «Боруссия» интересуется Азмуном. «Зенит» оценивает его в 20 миллионов
Форвард «Зенита» Сердар Азмун попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии», утверждает tuttomercatoweb.com.
Форвард «Зенита» Сердар Азмун попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии», утверждает tuttomercatoweb.com.
По информации источника, клуб из
В текущем сезоне Азмун провел 20 матчей за
Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 23 миллиона евро. Его контракт с «Зенитом» действует до 30 июня 2022 года.