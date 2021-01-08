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12:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» ведет переговоры с вратарем сборной Вьетнама

«Динамо» ведет переговоры с вратарем сборной Вьетнама Львом Дангом.

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Источник: РИА "Новости"
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Об этом сообщил сообщил агент футболиста Андрей Грушин.

Данг является воспитанником академий «Спартака» и «Динамо». С 2011 года он выступал за вьетнамские клубы «Хоангань» и «Хайфон». С 2017 года голкипер играет за сборную Вьетнама.

В 2018 году был признан лучшим вратарем чемпионата Вьетнама, а в 2019-м — лучшим вратарем южной Азии. В 2020 году провел 12 матчей за «Муангтон Юнайтед» из Таиланда.

«Лев сейчас хочет попробовать себя в европейском чемпионате, — цитирует РИА Новости Грушина. — Уехав из России, он смог раскрыться и зарекомендовать себя в качестве одного из ведущих вратарей Южной Азии. Теперь ему нужен новый вызов. Лев — воспитанник “Динамо”, во многом поэтому мы ведём переговоры именно с этим клубом».

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