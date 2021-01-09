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12:04 (мск), источник: Sport24

Губерниев: Дзюбе надо стремиться в президенты. В сражении за место в Думе я его обыграю

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление менеджера сборной России Евгения Савина, который сказал, что нападающий национальной команды и «Зенита» Артем Дзюба мог бы стать политиком в будущем.

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«У нас в стране политиком может стать любой — можете вы, могу я, может и Дзюба. Он — медийный человек, поэтому — пожалуйста. Но для этого нужно как минимум выиграть выборы, провести опрос среди граждан. Тут уже вопрос, будет ли он популярным в своем избирательном округе. Потому что я тоже, может, захочу заявиться там и выиграть у Дзюбы, и мы будем с ним сражаться. Он будет как единоросс, а я — как самовыдвиженец, и я его обыграю. Ну, например. Но я думаю, что нужно смотреть шире: чего там в депутаты? Спортсменов-депутатов полно, нужно губернатором становиться, как Бату Хасиков. Да и вообще надо стремиться на президентские выборы, на будущее примерять к себе эту должность. Поэтому все нормально, пускай Артем растет. Есть же пример: Джордж Веа — президент Либерии, Дзюба тоже должен стремиться к максимуму. Может быть, через лет 35 он как Байден совершит политический рывок. Что касается его личности в целом, то профессиональные и человеческие качества в нашей стране никакого отношения к политической деятельности не имеют, так что здесь нечего даже обращать на это внимание. В общем, пусть Артем выдвигает свою кандидатуру после завершения карьеры, а я составлю ему конкуренцию. Будем сражаться за место в Думе! Представляете, что может быть изображено на билбордах, когда мы будем призывать за себя голосовать? Я, может быть, буду изображен жующим варежку, а вот что будет изображено на билборде Дзюбы — это вопрос», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Арманом Навасардяном.

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