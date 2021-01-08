В «Тамбове» назвали сроки принятия решения о снятии команды с чемпионата РПЛ

Не получивший средства на сезон от региона «Тамбов» после 19 туров занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф — чемпионата России по футболу, набрав 13 очков. Задолженность по зарплате с июня по ноябрь составляла около 150 млн рублей. В конце декабря СУ СК РФ по Тамбовской области возбудил уголовное дело в отношении Коноваловой по факту невыплаты заработной платы. В ноябре спортивный директор клуба Павел Худяков допустил вариант снятия команды с чемпионата из-за финансовых проблем. В конце декабря президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что руководство лиги планирует в январе провести встречи, на которых будет решаться дальнейшая судьба «Тамбова» в лиге.
«Есть вариант прекратить уголовное дело в течение двух месяцев и продолжать работать. Если в течение двух месяцев не будет погашена задолженность по зарплате и судебные дела продолжатся, наверное, это будет конец и крах. Если у нас к концу января не будет понимания, думаю, это уже будет конец. Пока живем и планируем работать», — сказала Коновалова.
«Мы планируем первый сбор в Крымске, 15 января там собирается команда, пару недель там будем, а дальше будет видно. Если что-то решится, значит решится, если нет — значит будем сниматься. Раз мы собираем команду, значит на что-то рассчитываем. Пока трудно сказать, что будет дальше», — добавила гендиректор «Тамбова».
Ближайший официальный матч «Тамбова» запланирован на 20—22 февраля — команда в 1/8 финала Бетсити — Кубка России должна на выезде встретиться с московским «Локомотивом». 26 февраля тамбовчане должны принять участие в первом матче РПЛ 2021 года — в Саранске против волгоградского «Ротора».