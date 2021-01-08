В «Спартак» не поступало предложений о трансфере Кокорина от клубов серии А

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что «Фиорентина», «Рома» и «Болонья» следят за 29-летним российским футболистом.

По информации «СЭ», разговоры об интересе к Кокорину в Италии подогреваются скаутом Давиде Липпи, сыном известного тренера Марчелло Липпи.

Отметим, что летом 2020 года Кокорина рекомендовал «Роме» Пьерфелипе Капелло, сын Фабио Капелло, но до официальных переговоров с москвичами дело не дошло.