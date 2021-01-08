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8 января, источник: Спорт-Экспресс

В «Спартак» не поступало предложений о трансфере Кокорина от клубов серии А

Как стало известно «СЭ», никаких реальных контактов «Спартака» с клубами итальянской серии А по возможному трансферу форварда Александра Кокорина не было.

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Источник: Спорт-Экспресс

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что «Фиорентина», «Рома» и «Болонья» следят за 29-летним российским футболистом.

По информации «СЭ», разговоры об интересе к Кокорину в Италии подогреваются скаутом Давиде Липпи, сыном известного тренера Марчелло Липпи.

Отметим, что летом 2020 года Кокорина рекомендовал «Роме» Пьерфелипе Капелло, сын Фабио Капелло, но до официальных переговоров с москвичами дело не дошло.

В текущем сезоне Кокорин провел 10 матчей за красно-белых, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Нападающий полетит со «Спартаком» вместе с хавбеком Остоном Уруновым на первый сбор команды в ОАЭ (14—24 января).

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