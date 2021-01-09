Агент полузащитника ПСВ Хендрикса подтвердил, что ведет переговоры со «Спартаком»
Агент Патрик Полдерварт, представляющий интересы полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса, подтвердил возможность перехода игрока в «Спартак».
Агент Патрик Полдерварт, представляющий интересы полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса, подтвердил возможность перехода игрока в «Спартак».
«Мы действительно ведем переговоры со “Спартаком”. Наше агентство также представляет Гуса Тиля, так что мы очень хорошо знакомы с представителями этого клуба. Действительно ли о переходе Йоррита объявят в понедельник? Сделка еще не закрыта», — сказал Полдерварт в беседе с корреспондентом Sport24 Алиной Матинян.
Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет приобрести игрока уже в зимнее трансферное окно. Соглашение Хендрикса с ПСВ рассчитано до конца сезона. Его трансферная стоимость оценивается в 4 млн евро.
25-летний Хендрикс является воспитанником ПСВ и всю карьеру провел в этом клубе. В текущем сезоне опорный хавбек отыграл 16 матчей и результативными действиями не отметился.