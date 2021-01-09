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18:00 (мск), источник: Sport24

Агент полузащитника ПСВ Хендрикса подтвердил, что ведет переговоры со «Спартаком»

Агент Патрик Полдерварт, представляющий интересы полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса, подтвердил возможность перехода игрока в «Спартак».

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Источник: AP 2020

«Мы действительно ведем переговоры со “Спартаком”. Наше агентство также представляет Гуса Тиля, так что мы очень хорошо знакомы с представителями этого клуба. Действительно ли о переходе Йоррита объявят в понедельник? Сделка еще не закрыта», — сказал Полдерварт в беседе с корреспондентом Sport24 Алиной Матинян.

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Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет приобрести игрока уже в зимнее трансферное окно. Соглашение Хендрикса с ПСВ рассчитано до конца сезона. Его трансферная стоимость оценивается в 4 млн евро.

25-летний Хендрикс является воспитанником ПСВ и всю карьеру провел в этом клубе. В текущем сезоне опорный хавбек отыграл 16 матчей и результативными действиями не отметился.

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