Агент полузащитника ПСВ Хендрикса подтвердил, что ведет переговоры со «Спартаком»

«Мы действительно ведем переговоры со “Спартаком”. Наше агентство также представляет Гуса Тиля, так что мы очень хорошо знакомы с представителями этого клуба. Действительно ли о переходе Йоррита объявят в понедельник? Сделка еще не закрыта», — сказал Полдерварт в беседе с корреспондентом Sport24 Алиной Матинян.