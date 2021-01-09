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9 января, источник: Sport24

Дзюба позанимался японским фехтованием на бамбуковых мечах

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился фотографиями со своей тренировки по кэндо.

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фотография
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фотография

«Тренировка в кэндо», — подписал снимки футболист.

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Кэндо — современное боевое искусство японского фехтования на бамбуковых мечах. Ведет свою историю от традиционных самурайских техник владения мечом. Ставит целью формирование полноценной личности и твердого характера, закаляя волю и тело фехтовальщика.

В современной Японии рассматривается как один из видов спорта. Существует движение за включение кэндо в программу Олимпийских игр.

32-летний Дзюба в текущем сезоне забил 11 голов в 17 матчах РПЛ.

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