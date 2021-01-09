Дзюба позанимался японским фехтованием на бамбуковых мечах
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился фотографиями со своей тренировки по кэндо.
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился фотографиями со своей тренировки по кэндо.
«Тренировка в кэндо», — подписал снимки футболист.
Кэндо — современное боевое искусство японского фехтования на бамбуковых мечах. Ведет свою историю от традиционных самурайских техник владения мечом. Ставит целью формирование полноценной личности и твердого характера, закаляя волю и тело фехтовальщика.
В современной Японии рассматривается как один из видов спорта. Существует движение за включение кэндо в программу Олимпийских игр.
32-летний Дзюба в текущем сезоне забил 11 голов в 17 матчах РПЛ.