«Спартак» мощно раскритиковали за трансфер Хендрикса. А зря
Что за загадочного опорного полузащитника приобрели
Что за загадочного опорного полузащитника приобрели
Если вы читали комментарии болельщиков, журналистов и даже скаутов на спортивных сайтах и в социальных сетях, то уже наверняка знаете, что «Спартак» совершил дичайшую ошибку: клуб взял ноунейма, резервиста из клуба
Поэтому прежде чем приступать к спортивному разбору футболиста, хочется попытаться чуть скорректировать всеобщую самооценку и уровень притязаний. Для начала важно привести такую информацию: у «слишком дешевого резервиста и ноунейма» к 25 годам набралось 239 матчей за ПСВ, из которых 48 — в еврокубках, он достойно играл против «Барселоны» и «Интера» в Лиге чемпионов, носил время от времени капитанскую повязку, трижды становился чемпионом своей страны, о нем отлично отзывается нынешний главный тренер Роджер Шмидт. А в игрока ротации Хендрикс превратился только сейчас.
Далее вспомним, как «прекрасно» российские клубы провели осень на международной арене, как, например, ЦСКА сыграл два матча с «Фейеноордом» — это важно в контексте пренебрежительного отношения к чемпионату Голландии. Наконец, когда будем хихикать над заплаченными за трансфер 500 тыс евро, вспомним судьбу 18-миллионного Тиля или 12-миллионного Педро Роши. И сделаем осторожный вывод: важно не количество потраченных денег, а соответствие сумме уровню привезённого футболиста. Да, чаще всего эти вещи напрямую связаны, но иногда складываются ситуации, когда футболиста можно взять дешевле рыночной цены.
Теперь перейдём к анализу приобретения.
Нижний опорный полузащитник — самая проблемная позиция в команде, и её обязательно нужно было усилить именно зимой. Если по поводу остальных линий можно дискутировать, пробовать выискивать внутренние резервы, то отсутствие профильного сильного игрока в опорную зону равнозначно итоговому фиаско.
В конце календарного года мы увидели, как тяжело «Спартаку» даются любые продвижения мяча через центральную зону. Команда самоуничтожалась под чужим прессингом и провалила во многом
По функционалу Йоррит, конечно же, никакой не разрушитель стилистики Барриоса. Оптимальной ролью считаю для него позицию разыгрывающего шестого номера, то есть нижнего опорника. Игрок часто любит быть на мяче, опускаться в начале атаки в первую линию
В среднем по текущему сезону принимает Хендрикс принимает от партнёров 40 передач, отдает почти 55 с хорошей точностью в 85,6%.
|Статистика Wyscout (2020 год)
|Йоррит Хендрикс, ПСВ
|Алекс Крал, «Спартак»
|Передачи/90 (точные)
|56,73 (86,43%)
|53,38 (84,52%)
|Передачи вперёд/90 (точные)
|18,73 (74,43%)
|17,42 (70,78%)
|Длинные передачи/90 (точные)
|6,14 (51,88%)
|4,45 (58,05%)
|Средняя длина передачи и средняя длина длинной передачи
|19,83 и 33,58м
|18,1 и 30,81м
|Передачи в финальную треть/90 (точные)
|10,92 (76,12%)
|7,85 (73,94%)
|Передачи с продвижением мяча/90 (точные)
|9,53 (75,71%)
|7,29 (72,63%)
У Хендрикса красивая левая нога, уверенные чёткие передачи низом на короткие и средние дистанции (мяч не дробит, направляется партнеру в удобную ногу), красивые диагонали. Длинные передачи применяет часто.
На мяче игрок аккуратен, приоритетная цель — сохранить владение, не доставить команде неприятности. С одной стороны это приводит к высокой общей точности передач и маленькому количеству переходов, с другой — навыки продвижения мяча вперёд у голландца не то чтобы уникальные. Очень часто возникают ситуации, когда он в теории может сыграть опаснее, найти
Второй нюанс, который не очень нравится, — действия под активным прессингом соперника. Хендрикс очень комфортно себя чувствует на открытом мяче и без давления — расправляет плечи, поднимает голову, сканирует поле, направляет атаки в нужные зоны. Зато когда нужно принимать мяч, находясь к чужим воротам спиной и сбрасывая давление, он редко рискует — чаще отыгрывает первым касанием назад или в сторону. Предварительно крутит головой несколько раз — оценка ситуации у него присутствует, это здорово. Но вот самостоятельного движения с мячом, будь то стабильные развороты, рывки с мячом, дриблинг — всего этого не хватило. Дриблинга в целом немного — в текущем сезоне 2,29 попытки за 90 минут (в основном — на позиции левого защитника, где вынужденно выходил несколько раз), в прошлом вдвое меньше.
Раз уж мы вспомнили Сангаре, то одно из главных преимуществ ивуарийца по сравнению с Хендриксом — это как раз умение сбрасывать чужое давление самостоятельными разворотами.
В финальную треть Хендрикс залезает неохотно (не говоря уже о штрафной), зоны там не ищет. Даже в матче против «Витесса» осенью, когда Йоррит играл левую «восьмёрку», а в роли «шестёрки» вышел Сангаре, Хендрикс действовал на одной линии с партнёром, фактически ни разу за 90 минут не предложил себя у чужой штрафной. В среднем за игру у новичка «Спартака» — 0,27 касания в чужой штрафной в текущем сезоне, 0,6 было год назад. Скромные цифры, которые подчёркивают его роль.
Хендрикс при атаке любит оставаться именно в зоне подбора, выполнять роль страхующего, собирать отскакивающие мячи. Эпизодически он может взорваться рывком в
Недостаток самостоятельного движения с мячом можно было отчасти компенсировать качественным дальним ударом, но и с этим есть проблемы. Удары жутко нестабильные по точности, да и саму позицию он готовит неважно. Иногда залетает (в 2018-м, например, случилось два шикарных гола ударами издали), но в целом компонент развит недостаточно, шаг вперед здесь «Спартак» не сделает. Для наглядности — карта последних 75 ударов новичка.
Сам игрок, похоже, понимает, что удар у него не выдающийся, поэтому прибегает к нему редко — менее одной попытки за 90 минут, часто отдает передачу даже в ситуации, когда теоретически можно попробовать стрельнуть.
Как я уже сказал выше, Хендрикс — не явный разрушитель. Но за счёт низкого расположения, адекватной цепкости и мобильности он выполняет достаточно полезных действий в оборонительной фазе. С Барриосом по игре один в один его не сравнить, да и с Зобниным, пожалуй, тоже, но
Игрок не уникальный с точки зрения продвижения мяча и доводки его до финальной трети, но справится с задачей глубинного плеймейкинга лучше Крала — это даже не обсуждается. У Хендрикса лучше передача, лучше оценка ситуации на мяче, быстрее поиск вариантов. По типажу ближе к Умярову, но более сложившийся футболист. Если бы Наиль был стабилен и показывал положительную динамику, то можно было бы никого не брать. Но — увы.
На мяче Хендрикс не даст необходимого объёма движения, поэтому Зобнин и Крал теперь будут играть над ним. Это хорошая новость, поскольку Крал снизу начал конкретно ограничивать команду — никаких качеств для «шестёрки» у него нет.
И ещё подчеркнём важные моменты.
Тот факт, что Тедеско летом отказался от Сангаре, а сейчас ему привезли Хендрикса, тоже не показателен.
Наконец, статус запасного, временно свалившийся на Хендрикса, — тоже не самая показательная история. Повторим: у Йоррита 239 матчей за ПСВ и множество сезонов, когда он был ключевым футболистом. В последние годы заскучал, перестал расти, ещё в сентябре хотел уйти из ПСВ, и именно поэтому клуб активизировал поиск нового нижнего опорника. И купил Сангаре за 9 млн евро. Само собой, сразу же начал его наигрывать — это разумно. Хендрикс превратился в игрока ротации. А когда требовалось — выходил и делал свою работу. В том числе на непрофильной позиции левого защитника.
Конечно же, Хендрикс — это не великолепный трансфер. Но это точечное приобретение из категории «прожиточный минимум», которое в теории должно улучшить структуру «Спартака» и помочь удачно завершить сезон. И важно, что футболист опытный, сложившийся и готов играть прямо сейчас.
Использованы данные Wyscout.
Михаил Гончаров