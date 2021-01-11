Призер Евро остался без клуба. А когда-то Иванова звал «Спартак»
Но Олег может вернуться в клуб, за который уже выступал.
Но Олег может вернуться в клуб, за который уже выступал.
Олег Иванов ушёл из «Ахмата». Эту новость никак не назовёшь рядовой, поскольку речь идёт о бронзовом призёре Евро-2008 и редком для современного футбола игроке, который провёл почти 10 лет в одной команде. К тому же в августе 34-летний полузащитник подписал новый контракт до конца сезона-2020/2021, а значит, ещё несколько месяцев назад его уход точно не планировался.
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Даже удивительно, что один из умнейших центральных полузащитников российского чемпионата на столько лет задержался в «Ахмате», который (при всей стабильности клуба из Грозного) не решал высоких задач в РПЛ. Уроженца столицы звали в Москву после самых успешных для него сезонов. Например, в 2015 году, когда Леонид Слуцкий вернул Иванова в сборную и дал ему возможность
«Тренер хотел, у меня был разговор с Дмитрием Аленичевым, — вспоминал Иванов в интервью для “Матч ТВ”. — Мог вернуться, просто не нашли компромиссов с моей нынешней командой. “Ахмат” не хотел со мной расставаться. Да и мне приходилось понимать, что “Спартак” — такая команда… Никакой поддержки не будет, требуется результат. Ни один футболист не получает аванса, времени».
Действительно, в Грозном полузащитник был примой, тогда как в «Спартаке» под давлением ломались многие классные игроки. Может, и к лучшему, что Иванов не поменял команду. Для «Ахмата» он теперь легенда клуба, его статистика внушает уважение: 243 игры, 17 голов и 30 голевых передач. Тонкий пас Олега производил на соперников такое же угрожающее впечатление, как зычный голос загадочного человека с микрофоном на матчах в Грозном. Да и сам рослый, крепкий Иванов не убирал ног в единоборствах: неслучайно полузащитник получил 99 жёлтых карточек за карьеру. Следующая, если она будет, юбилейная.
Почему же Иванов покидает «Ахмат» в разгар сезона? По всей видимости, причина в том, что 34-летний игрок не совсем вписывается в стиль нынешнего главного тренера Андрея Талалаева, который перестраивает команду на более быстрый и агрессивный футбол.
Полузащитник всего три раза выходил в основе в этом сезоне РПЛ. Сидя на скамейке, любой игрок, привыкший выходить на поле с первых минут,
«Он сыграл 50% времени в стартовых шести турах, — говорил Талалаев в интервью для “Чемпионата” в сентябре. — После короткой предсезонки футболисту его возраста непросто сыграть шесть игр за 20 дней. Стоит отметить, в матче с “Ротором” Олег совершил больше скоростной работы, чем за всё время, проведённое на поле в прошлом сезоне. В прошлом году рекорд Иванова был 670 метров скоростной работы, а в одном тайме с “Ротором” он сделал 550 м. Фактически приблизился к рекордной отметке. Олег даёт команде всё, что может. Нам нужно правильно его использовать. В одних матчах он нужен с первых минут, а в других его умение управлять игрой, задавать ритм и принимать умные решения необходимо в определённые временные участки».
После этого интервью Иванов появился в основе лишь однажды — в матче с «Ростовом», причём с капитанской повязкой. «Ахмат» потерпел крупное поражение со счётом 0:3. Талалаев окончательно определился с ролью и перспективами немолодого полузащитника.
По информации, имеющейся у «Чемпионата», один из вариантов продолжения карьеры Иванова — переход в «Химки». Он уже выступал за подмосковную команду в 2005 году, после ухода из «Спартака». Правда, 15 лет назад «Химки» были в ФНЛ, но зато едва не завоевали Кубок России. В финале с ЦСКА (0:1) Олег вышел на замену. Теперь в центре полузащиты у химчан может образоваться связка опытных хавбеков Иванов — Денис Глушаков. На таких игроков ходит болельщик. Высокий футбольный интеллект поможет Олегу компенсировать недостаток скорости и поиграть ещё
Анатолий Романов