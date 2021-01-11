Нападающий сборной Казахстана и «Астаны» близок к переходу в клуб РПЛ

Форвард «Астаны» и сборной Казахстана Алексей Щеткин может перейти в «Ротор». Клуб, ведущий борьбу за выживание в РПЛ, уже подписал его одноклубников Ивана Маевского и Дмитрия Шомко. Об этом сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

«По моей информации, в “Ротор” все три футболиста из Нур-Султана поехали с существенным понижением в зарплате. Их ежемесячный доход в России не будет превышать 15−20 тысяч долларов США, что заметно меньше, чем было в “Астане”. В то же время для “Ротора” Щеткин и Шомко станут одними из самых высокооплачиваемых футболистов», — написал он.

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