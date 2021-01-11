Нападающий сборной Казахстана и «Астаны» близок к переходу в клуб РПЛ
Стала известна и его зарплата в новой команде.
Стала известна и его зарплата в новой команде.
Форвард «Астаны» и сборной Казахстана Алексей Щеткин может перейти в «Ротор». Клуб, ведущий борьбу за выживание в РПЛ, уже подписал его одноклубников Ивана Маевского и Дмитрия Шомко. Об этом сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем
«По моей информации, в “Ротор” все три футболиста из
Отметим, что в минувшем сезоне КПЛ Щеткин забил четыре гола в 15 матчах, а его клуб финишировал на третьем месте. Также нападающий в разное время играл за «Ордабасы», «Тобол», «Актобе», «Тараз», «Атырау» и «Жетысу». Transfermarkt рыночную стоимость игрока оценивает в 600 тысяч евро.