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12:24 (мск), источник: Vesti.kz

Нападающий сборной Казахстана и «Астаны» близок к переходу в клуб РПЛ

Стала известна и его зарплата в новой команде.

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Источник: РИА "Новости"

Форвард «Астаны» и сборной Казахстана Алексей Щеткин может перейти в «Ротор». Клуб, ведущий борьбу за выживание в РПЛ, уже подписал его одноклубников Ивана Маевского и Дмитрия Шомко. Об этом сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

«По моей информации, в “Ротор” все три футболиста из Нур-Султана поехали с существенным понижением в зарплате. Их ежемесячный доход в России не будет превышать 15−20 тысяч долларов США, что заметно меньше, чем было в “Астане”. В то же время для “Ротора” Щеткин и Шомко станут одними из самых высокооплачиваемых футболистов», — написал он.

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Отметим, что в минувшем сезоне КПЛ Щеткин забил четыре гола в 15 матчах, а его клуб финишировал на третьем месте. Также нападающий в разное время играл за «Ордабасы», «Тобол», «Актобе», «Тараз», «Атырау» и «Жетысу». Transfermarkt рыночную стоимость игрока оценивает в 600 тысяч евро.

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