Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Эльче
Хетафе
Футбол. Зарубежный
22:45
Специя
Сампдория
Футбол. Зарубежный
23:00
Уэска
Бетис
Футбол. Зарубежный
10.01
Фиорентина
Кальяри
10
Футбол. Зарубежный
10.01
Ювентус
Сассуоло
31
Футбол. Зарубежный
10.01
Вальядолид
Валенсия
01
Все события
Фоторепортажи
32Слезы Щербаковой и Тутберидзе, радость Трусовой и Плющенко, огромный медведь. Невероятные эмоции ЧР-2021
7ЦСКА проиграл в Загребе и занял последнее место в группе ЛЕ
19:09 (мск), источник: Sport24

Сербский защитник «Сочи» намерен попасть в сборную России: «Буду ждать звонка Черчесова!»

Сербский защитник «Сочи» Иван Миладинович рассказал о своем стремлении попасть в сборную России. 26-летний футболист рассчитывает получить российский паспорт уже в 2021 году.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Счастливый билет
Как часто выигрывают в лотерею в России

«У меня есть план сделать российский паспорт. В течение этого года я уже должен его получить. Я люблю Россию, и мне нравится футбол здесь. Хочу задержаться в Премьер-лиге», — отметил Миладинович в интервью «СЭ».

Отвечая на вопрос о том, рассчитывает ли он попасть в сборную России после получения паспорта, сербский защитник сказал: «У меня хороший возраст для защитника, поэтому рассчитываю. Буду стараться хорошо играть. Может быть, кто-то и позвонит. Буду ждать звонка Черчесова!».

Ближайшие матчи сборной России под руководством Станислава Черчесова запланированы на март — против Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта) в квалификации ЧМ-2022.

Миладинович перешел в «Сочи» летом 2018 года.

До этого он играл в Сербии за «Ягодину», «Раднички» и ФК «Слога». В составе «Сочи» серб принял участие в 72 матчах, в которых забил 3 гола, сделал 4 голевые передачи, получил 18 желтых карточек и 1 раз был удален с поля.

 С Овечкиным теперь будет работать американская красотка
«Я очень люблю секс». Экс-футболист «Локомотива» изменял жене и скрывал от нее зарплату
Наши победы в спорте, которые вы могли упустить за праздники
Российские хоккеисты вошли в топ-10 лучших игроков НХЛ
Рекордные трансферные окна РПЛ. Клубы закупались на 284 млн евро
«Локомотив» примет решение о будущем Николича в конце сезона
Глава UFC назвал правильного соперника для последнего боя Хабиба
Крутую спортивную куртку Xiaomi продают по минимальной цене
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь