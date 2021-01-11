Сербский защитник «Сочи» намерен попасть в сборную России: «Буду ждать звонка Черчесова!»

Счастливый билет Как часто выигрывают в лотерею в России

«У меня есть план сделать российский паспорт. В течение этого года я уже должен его получить. Я люблю Россию, и мне нравится футбол здесь. Хочу задержаться в Премьер-лиге», — отметил Миладинович в интервью «СЭ».

Отвечая на вопрос о том, рассчитывает ли он попасть в сборную России после получения паспорта, сербский защитник сказал: «У меня хороший возраст для защитника, поэтому рассчитываю. Буду стараться хорошо играть. Может быть, кто-то и позвонит. Буду ждать звонка Черчесова!».

Ближайшие матчи сборной России под руководством Станислава Черчесова запланированы на март — против Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта) в квалификации ЧМ-2022.

Миладинович перешел в «Сочи» летом 2018 года.