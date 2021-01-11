Сербский защитник «Сочи» намерен попасть в сборную России: «Буду ждать звонка Черчесова!»

«У меня есть план сделать российский паспорт. В течение этого года я уже должен его получить. Я люблю Россию, и мне нравится футбол здесь. Хочу задержаться в Премьер-лиге», — отметил Миладинович в интервью «СЭ».
Отвечая на вопрос о том, рассчитывает ли он попасть в сборную России после получения паспорта, сербский защитник сказал: «У меня хороший возраст для защитника, поэтому рассчитываю. Буду стараться хорошо играть. Может быть, кто-то и позвонит. Буду ждать звонка Черчесова!».
Ближайшие матчи сборной России под руководством Станислава Черчесова запланированы на март — против Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта) в квалификации ЧМ-2022.
Миладинович перешел в «Сочи» летом 2018 года.
До этого он играл в Сербии за «Ягодину», «Раднички» и ФК «Слога». В составе «Сочи» серб принял участие в 72 матчах, в которых забил 3 гола, сделал 4 голевые передачи, получил 18 желтых карточек и 1 раз был удален с поля.