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21:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Будут очень хорошим усилением». Главный тренер «Ротора» прокомментировал переход футболистов «Астаны»

Главный тренер волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал подписание футболистов «Астаны», передает Sport24.ru.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, контракты уже подписаны с белорусом Иваном Маевским и казахстанцем Дмитрием Шомко, а с другим представителем отечественной сборной Алексеем Щеткиным осталось согласовать детали.

«Маевский и Шомко действительно уже официально являются игроками “Ротора”, а со Щеткиным ведутся переговоры, но в целом договоренность уже есть, остались детали. Считаю, что все три игрока будут очень хорошим усилением для нашей команды», — сказал Хацкевич.

Напомним, защитник Шомко стал одним из самых ценных футболистов «Ротора», выступающего в российской премьер-лиге. Маевский же первым подписал контракт с этим клубом.
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