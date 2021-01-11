«Будут очень хорошим усилением». Главный тренер «Ротора» прокомментировал переход футболистов «Астаны»
Главный тренер волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал подписание футболистов «Астаны», передает Sport24.ru.
Главный тренер волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал подписание футболистов «Астаны», передает Sport24.ru.
По его словам, контракты уже подписаны с белорусом Иваном Маевским и казахстанцем Дмитрием Шомко, а с другим представителем отечественной сборной Алексеем Щеткиным осталось согласовать детали.
«Маевский и Шомко действительно уже официально являются игроками “Ротора”, а со Щеткиным ведутся переговоры, но в целом договоренность уже есть, остались детали. Считаю, что все три игрока будут очень хорошим усилением для нашей команды», — сказал Хацкевич.
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