«Будут очень хорошим усилением». Главный тренер «Ротора» прокомментировал переход футболистов «Астаны»

По его словам, контракты уже подписаны с белорусом Иваном Маевским и казахстанцем Дмитрием Шомко, а с другим представителем отечественной сборной Алексеем Щеткиным осталось согласовать детали.

«Маевский и Шомко действительно уже официально являются игроками “Ротора”, а со Щеткиным ведутся переговоры, но в целом договоренность уже есть, остались детали. Считаю, что все три игрока будут очень хорошим усилением для нашей команды», — сказал Хацкевич.