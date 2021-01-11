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11 января, источник: Спорт-Экспресс

Источник: ЦСКА ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ниццы»

ЦСКА претендует на полузащитника «Ниццы» Данилу.

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Источник: Спорт-Экспресс

Клубы уже начали переговоры о возможном трансфере, сообщает в Twitter журналист Джанлуиджи Лонгари.

При этом футболист уже дал согласие на переход в московский клуб.

24-летний бразилец перешел в «Ниццу» в 2018 году за 10 миллионов евро из «Браги». Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в пяти матчах за «Ниццу» во всех турнирах.

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