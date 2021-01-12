Глоток воздуха для «Ротора», давние цели и дисциплина. Почему переход Шомко в РПЛ пойдет ему на пользу
Лидер «Астаны» должен идеально влиться в новую команду.
Лидер «Астаны» должен идеально влиться в новую команду.
Многолетний лидер «Астаны» Дмитрий Шомко сменил клубную прописку, отправившись в стан одного из аутсайдеров РПЛ — волгоградского «Ротора». Команда не столь известна и заметна для казахстанского зрителя, но с учетом выступления в
В первую очередь необходимо отметить, что это шанс для Дмитрия показать себя за пределами Казахстана. Ни для кого не секрет, что защитник уже давно смотрел в сторону России и хотел попробовать свои силы в РПЛ, но раз за разом «Астане» удавалось убедить своего
Еще можно отметить тот фактор, что сезон-2020 стал самым слабым за последние годы не только для «Астаны», но и индивидуально для большинства ее футболистов, включая Шомко. Дмитрий уже не выглядел незаменимым лидером, который будет тащить команду за собой, раз за разом накалять обстановку у чужих ворот фирменными навесами и пробивать мощнейшими пушечными ударами
Переход в «Ротор» может помочь Шомко как можно скорее вернуть себе место в составе национальной команды Казахстана. Последние два года в сборной были не самыми удачными для футболиста: сначала он вызывался, но не всегда получал игровое время, а затем вообще перестал попадать в список национальной дружины. Если Шомко будет играть в основе клуба РПЛ, это будет прямым ответом на то, заслуживает ли он защищать честь страны на международной арене.
Не меньше порадуется этому трансферу и сам «Ротор». После первой половины сезона волгоградцы идут на 13-м месте в таблице, опережая тульский «Арсенал» лишь по дополнительным показателям, а находящихся в зоне вылета «Тамбов» и «Уфу» — на один балл. Отставание от «Урала» составляет семь очков, а ведь сейчас «Ротор» в зоне
Команда забила лишь девять голов в 19 матчах, что является худшим результатом среди клубов РПЛ. Зато «Ротор» пропустил 30 мячей, а хуже оборона лишь у «Уфы» (31). Шомко — большая надежда для волгоградцев. Это опытный защитник, который играл в групповом этапе Лиги чемпионов и входил в символические сборные тура в Лиге Европы, на счету которого 45 матчей за свою сборную. На ранней стадии карьеры Дмитрий часто играл вингера, поэтому неудивительно, что у него всегда хорошо получалось подключаться к атакам. Но что еще важнее — у Дмитрия есть отличное чувство паса и умение начать скоростную атаку первой же передачей со своей половины поля. За семь полных сезонов в «Астане» Шомко отдал 48 ассистов, а всего поучаствовал в бесчисленных количествах голевых атак, начиная и разгоняя их. Фирменные навесы уже стали своего рода особенностью Шомко, а их успели заценить и в Европе. Знающий свое дело защитник, при этом отлично подключающийся к атаке, — это великолепный трансфер для команды с худшим результатом по забитым мячам и неудовлетворительной обороной.
В клубе всего один номинальный левый защитник — 20-летний Данил Степанов. Ранее мы уже рассказывали, что именно он делит третье место в клубе по стоимости с Шомко. В августе прошлого года Степанов перешел в клуб из «Рубина». Также на его счету три матча за молодежную сборную России. На самом деле Данил не так плох, хотя это его первый сезон в РПЛ, когда он является незаменимым игроком старта. В 15 матчах он забил гол и отдал ассист, то есть непосредственно поучаствовал в двух из девяти голов команды. Иногда он может сыграть и на позиции левого опорного полузащитника в схеме 4−2−3−1. По этой тактике любит играть и Шомко. Степанов также неплох в навесах, довольно цепок в опеке, но Данил не обладает высоким ростом (172 сантиметра), чтобы быть надежным на втором этаже. К сравнению, у Шомко рост 185 сантиметров, в этом компоненте он будет лучше Степанова.
Нельзя не отметить и то, что Степанов с ощутимым отрывом является самым грубым игроком клуба, набрав в 15 матчах семь желтых карточек. Но это тоже можно оправдать тем, что игрок еще не столь опытен, ранее он играл в РПЛ только как игрок, подменяющий основного левого защитника или полузащитника. С учетом молодости Степанова и его стремления играть, возможно, что тренер, Александр Хацкевич, найдет для него другую позицию, пока место на левой бровке обороны займет Шомко. Вряд ли казахстанскому футболисту понадобится
Пока нельзя сказать, какие цели связывает Шомко со своим переходом в «Ротор». Возможно, что это лишь первый шаг — закрепиться в
Димаш Тулегенов