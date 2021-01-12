Глоток воздуха для «Ротора», давние цели и дисциплина. Почему переход Шомко в РПЛ пойдет ему на пользу

Многолетний лидер «Астаны» Дмитрий Шомко сменил клубную прописку, отправившись в стан одного из аутсайдеров РПЛ — волгоградского «Ротора». Команда не столь известна и заметна для казахстанского зрителя, но с учетом выступления в премьер-лиге России, конечно же, находится на слуху. Корреспондент Vesti.kz отметил основные факторы, которые положительно охарактеризуют это решение футболиста.

Многолетняя цель

В первую очередь необходимо отметить, что это шанс для Дмитрия показать себя за пределами Казахстана. Ни для кого не секрет, что защитник уже давно смотрел в сторону России и хотел попробовать свои силы в РПЛ, но раз за разом «Астане» удавалось убедить своего вице-капитана продлить контракт. Однако за два месяца до своего 31-летия Шомко решился сделать долгожданный шаг, подписав контракт с клубом РПЛ, пусть и далеко не топовым. Мечты играют важную роль в жизни любого человека, будь он футболистом или кем-либо другим. И даже если кажется, что уже поздно, лучше все равно попробовать, ведь, как говорится: не попробуешь и будешь жалеть всю оставшуюся жизнь. У Шомко этот шанс есть, теперь все зависит от уровня его выступлений.

Команда Ротор

Оживленная страсть

Еще можно отметить тот фактор, что сезон-2020 стал самым слабым за последние годы не только для «Астаны», но и индивидуально для большинства ее футболистов, включая Шомко. Дмитрий уже не выглядел незаменимым лидером, который будет тащить команду за собой, раз за разом накалять обстановку у чужих ворот фирменными навесами и пробивать мощнейшими пушечными ударами из-за пределов штрафной. Вполне вероятно, что в Казахстане Шомко просто «наелся». После шестилетней гегемонии в чемпионате, постоянных участий в еврокубках у него могло не остаться никаких эмоций, которые заставили бы его играть так, словно он только-только поставил себе цель стать чемпионом. Нехватка мотивации могла тоже не лучшим образом сказаться на уровне его выступлений в прошлом году. В России же для него все начнется с чистого листа. Понятное дело, что мало кто там следит за КПЛ, поэтому Дмитрию будет необходимо продемонстрировать себя перед незнакомой публикой, а это уже ого-го какой стимул!

Возвращение в главную команду страны

Переход в «Ротор» может помочь Шомко как можно скорее вернуть себе место в составе национальной команды Казахстана. Последние два года в сборной были не самыми удачными для футболиста: сначала он вызывался, но не всегда получал игровое время, а затем вообще перестал попадать в список национальной дружины. Если Шомко будет играть в основе клуба РПЛ, это будет прямым ответом на то, заслуживает ли он защищать честь страны на международной арене.

Плачевная ситуация в таблице РПЛ

Не меньше порадуется этому трансферу и сам «Ротор». После первой половины сезона волгоградцы идут на 13-м месте в таблице, опережая тульский «Арсенал» лишь по дополнительным показателям, а находящихся в зоне вылета «Тамбов» и «Уфу» — на один балл. Отставание от «Урала» составляет семь очков, а ведь сейчас «Ротор» в зоне плей-офф на выбывание. Проще говоря, если новой команде Шомко не удастся до конца сезона догнать тот же «Урал», то в лучшем случае клубу предстоят матчи плей-офф на выбывание. Если в этих играх «Ротор» сыграет хорошо, то останется в РПЛ, а плохой результат отправит клуб во второй дивизион.

Он способен решить две главные проблемы

Команда забила лишь девять голов в 19 матчах, что является худшим результатом среди клубов РПЛ. Зато «Ротор» пропустил 30 мячей, а хуже оборона лишь у «Уфы» (31). Шомко — большая надежда для волгоградцев. Это опытный защитник, который играл в групповом этапе Лиги чемпионов и входил в символические сборные тура в Лиге Европы, на счету которого 45 матчей за свою сборную. На ранней стадии карьеры Дмитрий часто играл вингера, поэтому неудивительно, что у него всегда хорошо получалось подключаться к атакам. Но что еще важнее — у Дмитрия есть отличное чувство паса и умение начать скоростную атаку первой же передачей со своей половины поля. За семь полных сезонов в «Астане» Шомко отдал 48 ассистов, а всего поучаствовал в бесчисленных количествах голевых атак, начиная и разгоняя их. Фирменные навесы уже стали своего рода особенностью Шомко, а их успели заценить и в Европе. Знающий свое дело защитник, при этом отлично подключающийся к атаке, — это великолепный трансфер для команды с худшим результатом по забитым мячам и неудовлетворительной обороной.

Молодой конкурент

В клубе всего один номинальный левый защитник — 20-летний Данил Степанов. Ранее мы уже рассказывали, что именно он делит третье место в клубе по стоимости с Шомко. В августе прошлого года Степанов перешел в клуб из «Рубина». Также на его счету три матча за молодежную сборную России. На самом деле Данил не так плох, хотя это его первый сезон в РПЛ, когда он является незаменимым игроком старта. В 15 матчах он забил гол и отдал ассист, то есть непосредственно поучаствовал в двух из девяти голов команды. Иногда он может сыграть и на позиции левого опорного полузащитника в схеме 4−2−3−1. По этой тактике любит играть и Шомко. Степанов также неплох в навесах, довольно цепок в опеке, но Данил не обладает высоким ростом (172 сантиметра), чтобы быть надежным на втором этаже. К сравнению, у Шомко рост 185 сантиметров, в этом компоненте он будет лучше Степанова.

Дисциплина и опыт

Нельзя не отметить и то, что Степанов с ощутимым отрывом является самым грубым игроком клуба, набрав в 15 матчах семь желтых карточек. Но это тоже можно оправдать тем, что игрок еще не столь опытен, ранее он играл в РПЛ только как игрок, подменяющий основного левого защитника или полузащитника. С учетом молодости Степанова и его стремления играть, возможно, что тренер, Александр Хацкевич, найдет для него другую позицию, пока место на левой бровке обороны займет Шомко. Вряд ли казахстанскому футболисту понадобится какое-то дополнительное время для адаптации в новом чемпионате, в составе «Ротора» он должен стать игроком старта практически сходу.

Пока нельзя сказать, какие цели связывает Шомко со своим переходом в «Ротор». Возможно, что это лишь первый шаг — закрепиться в клубе-аутсайдере РПЛ, произвести впечатление на более крепкие команды чемпионата, а дальше, как с помощью трамплина, перебраться уже в одну из них. Одно можно сказать точно — РПЛ становится все более интересной для казахстанских любителей футбола, многие уже с нетерпением ждут матчей «Ротора». Более того, в клуб также перешел экс-хавбек «Астаны» Иван Маевский, а еще очень близок к трансферу нападающий сборной Казахстана Алексей Щеткин.