«До последнего ждали предложения от “Астаны”». Агент Шомко — о деталях трансфера и условиях контракта с «Ротором»
Он рассказал, почему игрок раньше не перебрался в РПЛ.
Он рассказал, почему игрок раньше не перебрался в РПЛ.
Один из лидеров «Астаны» Дмитрий Шомко перебрался в клуб российский
— Дмитрий, какие предложения были по Шомко в нынешнее трансферное окно и почему выбор пал именно на «Ротор»?
— Варианты были, обсуждались. «Ротор» выбрали потому, что их предложение устроило все стороны. При этом Дима до последнего ждал предложения от «Астаны», но его так и не последовало, в руководстве клуба молчали, хотя знали, что его контракт заканчивается.
— На какой срок заключен контракт Шомко с «Ротором»?
— По срокам сейчас не хотелось бы говорить. Все будет зависеть от выступления команды и от того, как они завершат сезон.
— Правда ли, что личные условия Дмитрия по зарплате стали ниже по сравнению с теми, что были в «Астане»?
— Нет. Шомко приходит в «Ротор» в качестве одного из ведущих игроков «Астаны» и сборной Казахстана. Поэтому со стороны «Ротора» последовало очень хорошее предложение и, можно сказать, от таких не отказываются.
— Состоялся ли уже разговор игрока с главным тренером «Ротора» Александром Хацкевичем?
— Ни один футболист без ведома главного тренера не перейдет в команду, это касается в том числе «Ротора». Хацкевич выразил желание, чтобы Шомко перешел в клуб и работал под его руководством.
— О возможном переезде Шомко в один из клубов РПЛ говорили давно. Почему трансфер состоялся только сейчас и что мешало ранее?
— Предложения на игрока действительно были. Но Шомко просто не отпускала «Астана», на тот момент они говорили, что он нужен клубу, поскольку позиция проблемная и заменить его не было возможности.
— Сейчас Шомко доволен тем, что его переход в клуб РПЛ
— Конечно, ведь, можно сказать, он пошел на повышение и у него далеко идущие планы, он хочет закрепиться в чемпионате России и расти в профессиональном плане.
Напомним, что, помимо Шомко, в «Ротор» также может перейти форвард сборной Казахстана Алексей Щеткин. Кроме того, ранее клуб из Волгограда подписал контракт с