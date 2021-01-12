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12:27 (мск), источник: Vesti.kz

«До последнего ждали предложения от “Астаны”». Агент Шомко — о деталях трансфера и условиях контракта с «Ротором»

Он рассказал, почему игрок раньше не перебрался в РПЛ.

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Один из лидеров «Астаны» Дмитрий Шомко перебрался в клуб российский премьер-лиги «Ротор» в качестве свободного агента. О деталях сделки, условиях личного контракта и позиции столичного клуба в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал агент футболиста Дмитрий Агеев.

— Дмитрий, какие предложения были по Шомко в нынешнее трансферное окно и почему выбор пал именно на «Ротор»?

— Варианты были, обсуждались. «Ротор» выбрали потому, что их предложение устроило все стороны. При этом Дима до последнего ждал предложения от «Астаны», но его так и не последовало, в руководстве клуба молчали, хотя знали, что его контракт заканчивается.

— На какой срок заключен контракт Шомко с «Ротором»?

— По срокам сейчас не хотелось бы говорить. Все будет зависеть от выступления команды и от того, как они завершат сезон.

Команда
Ротор

— Правда ли, что личные условия Дмитрия по зарплате стали ниже по сравнению с теми, что были в «Астане»?

— Нет. Шомко приходит в «Ротор» в качестве одного из ведущих игроков «Астаны» и сборной Казахстана. Поэтому со стороны «Ротора» последовало очень хорошее предложение и, можно сказать, от таких не отказываются.

— Состоялся ли уже разговор игрока с главным тренером «Ротора» Александром Хацкевичем?

— Ни один футболист без ведома главного тренера не перейдет в команду, это касается в том числе «Ротора». Хацкевич выразил желание, чтобы Шомко перешел в клуб и работал под его руководством.

— О возможном переезде Шомко в один из клубов РПЛ говорили давно. Почему трансфер состоялся только сейчас и что мешало ранее?

— Предложения на игрока действительно были. Но Шомко просто не отпускала «Астана», на тот момент они говорили, что он нужен клубу, поскольку позиция проблемная и заменить его не было возможности.

— Сейчас Шомко доволен тем, что его переход в клуб РПЛ все-таки состоялся?

— Конечно, ведь, можно сказать, он пошел на повышение и у него далеко идущие планы, он хочет закрепиться в чемпионате России и расти в профессиональном плане.

Напомним, что, помимо Шомко, в «Ротор» также может перейти форвард сборной Казахстана Алексей Щеткин. Кроме того, ранее клуб из Волгограда подписал контракт с экс-полузащитником «Астаны» Иваном Маевским.

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