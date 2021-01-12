СМИ: «Трабзонспор» сделал предложение ЦСКА по аренде Гайча

По информации источника, клуб рассматривает 21-летнего Гайча в качестве замены ушедшему в германский «Лейпциг» Александру Сорлоту. «Трабзонспор» рассматривает вариант с арендой аргентинца на 1,5 года с правом последующего выкупа.

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Ранее сообщалось, что интерес к игроку также проявляет аргентинский «Бока Хуниорс».