СМИ: «Трабзонспор» сделал предложение ЦСКА по аренде Гайча
ТАСС, 12 января. Турецкий футбольный клуб «Трабзонспор» сделал официальное предложение российскому ЦСКА по нападающему Адольфо Гайчу. Об этом сообщает турецкая газета Taka.
ТАСС, 12 января. Турецкий футбольный клуб «Трабзонспор» сделал официальное предложение российскому ЦСКА по нападающему Адольфо Гайчу. Об этом сообщает турецкая газета Taka.
По информации источника, клуб рассматривает 21-летнего Гайча в качестве замены ушедшему в германский «Лейпциг» Александру Сорлоту. «Трабзонспор» рассматривает вариант с арендой аргентинца на 1,5 года с правом последующего выкупа.
Ранее сообщалось, что интерес к игроку также проявляет аргентинский «Бока Хуниорс».
Гайч является воспитанником «Сан-Лоренсо», из которого в августе перешел в ЦСКА. В 18 матчах за армейцев он забил один гол и отдал одну результативную передачу.