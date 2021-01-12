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13:13 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Трабзонспор» сделал предложение ЦСКА по аренде Гайча

ТАСС, 12 января. Турецкий футбольный клуб «Трабзонспор» сделал официальное предложение российскому ЦСКА по нападающему Адольфо Гайчу. Об этом сообщает турецкая газета Taka.

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Источник: AP 2020

По информации источника, клуб рассматривает 21-летнего Гайча в качестве замены ушедшему в германский «Лейпциг» Александру Сорлоту. «Трабзонспор» рассматривает вариант с арендой аргентинца на 1,5 года с правом последующего выкупа.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сообщалось, что интерес к игроку также проявляет аргентинский «Бока Хуниорс».

Гайч является воспитанником «Сан-Лоренсо», из которого в августе перешел в ЦСКА. В 18 матчах за армейцев он забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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