Павел Пивоваров назначен генеральным директором ФК «Динамо»
ТАСС, 12 января. Павел Пивоваров стал новым генеральным директором московского футбольного клуба «Динамо». Об этом сообщает
ТАСС, 12 января. Павел Пивоваров стал новым генеральным директором московского футбольного клуба «Динамо». Об этом сообщает
Пивоваров сменил на этом посту Юрия Белкина, который стал президентом клуба.
«Выстраивание успешного современного футбольного клуба требует прогрессивного подхода не только на поле, но и за его пределами, — сказал председатель совета директоров клуба Юрий Соловьев. — Считаю, что компетенции и управленческие навыки Павла Пивоварова помогут в развитии эффективных механизмов операционного управления клубом и достижении поставленных руководством целей. Для нас это очевидное усиление. В том числе, для формирования долгосрочной стратегии развития “Динамо” как успешного европейского клуба, реализации комплексных проектов, контроля за соблюдением финансового
Пивоваров ранее занимал должность исполнительного директора петербургского «Зенита». С 2017 по 2020 год он был членом правления Российской
«Динамо» после 19 туров занимает шестое место в турнирной таблице Тинькофф — Российской