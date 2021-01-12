РПЛ и РФС обсудили возможность дополнительной замены в случае подозрения на сотрясение
ТАСС, 12 января. Руководство Российской
ТАСС, 12 января. Руководство Российской
Во вторник состоялось совместное совещание РПЛ и медицинского комитета РФС. На нем обсуждалась инициатива Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) о введении дополнительной замены в случае подозрения на сотрясение мозга у игрока. Как отмечается в сообщении РПЛ, медицинский комитет РФС разработает предложения на основе инициативы IFAB.
В лиге отметили, что в ближайшее время медицинский комитет РФС представит свои предложения о порядке внедрения изменений, чтобы к возобновлению сезона РПЛ внести соответствующие поправки в действующие регламенты.
Возобновление розыгрыша чемпионата России по футболу запланировано на 26 февраля. В этот день состоится матч 20-го тура РПЛ между «Тамбовом» и волгоградским «Ротором».