Александр Самедов стал селекционером ФК «Локомотив»
ТАСС, 12 января. Бывший футболист московского «Локомотива» Александр Самедов назначен на пост старшего селекционера клуба по молодежному футболу. Об этом сообщает
ТАСС, 12 января. Бывший футболист московского «Локомотива» Александр Самедов назначен на пост старшего селекционера клуба по молодежному футболу. Об этом сообщает
«Я очень рад вернуться в “Локомотив” и начать новый этап в карьере, — сказал Самедов. — Хочу использовать весь свой опыт для развития молодых футболистов. В мои обязанности в первую очередь будет входить оценка профессиональных качеств и помощь в развитии игроков старших возрастов академии, команды игроков не старше 19 лет и “Казанки”. Это очень интересная и амбициозная задача, в “Локомотиве” есть все возможности, чтобы воспитывать хороших футболистов».
Самедову 36 лет, он представлял «Локомотив» с 2005 по 2008 и с 2012 по 2016 годы. Всего он провел за клуб 215 матчей, забил 37 мячей и отдал 40 передач, а также был капитаном команды и трижды выигрывал Кубок России. Также он выступал за столичные «Спартак», «Москву», «Динамо», самарские «Крылья Советов». В конце июля 2019 года Самедов объявил о завершении карьеры футболиста, но через месяц начал выступать за любительский клуб «Знамя», который в этом сезоне дебютировал в Олимп — Профессиональной футбольной лиге. В нынешнем турнире он принял участие в двух матчах за ногинский клуб.
Вместе со сборной России Самедов доходил до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года, после чего принял решение завершить карьеру в национальной команде. За сборную он провел 53 матча, забил семь голов и сделал 16 голевых передач.