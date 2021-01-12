Александр Самедов стал селекционером ФК «Локомотив»

«Я очень рад вернуться в “Локомотив” и начать новый этап в карьере, — сказал Самедов. — Хочу использовать весь свой опыт для развития молодых футболистов. В мои обязанности в первую очередь будет входить оценка профессиональных качеств и помощь в развитии игроков старших возрастов академии, команды игроков не старше 19 лет и “Казанки”. Это очень интересная и амбициозная задача, в “Локомотиве” есть все возможности, чтобы воспитывать хороших футболистов».

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Самедову 36 лет, он представлял «Локомотив» с 2005 по 2008 и с 2012 по 2016 годы. Всего он провел за клуб 215 матчей, забил 37 мячей и отдал 40 передач, а также был капитаном команды и трижды выигрывал Кубок России. Также он выступал за столичные «Спартак», «Москву», «Динамо», самарские «Крылья Советов». В конце июля 2019 года Самедов объявил о завершении карьеры футболиста, но через месяц начал выступать за любительский клуб «Знамя», который в этом сезоне дебютировал в Олимп — Профессиональной футбольной лиге. В нынешнем турнире он принял участие в двух матчах за ногинский клуб.